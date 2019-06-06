〈南部〉高雄市議會閉幕 黃捷：最失望是「市長表現」

2019-06-06

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會第三屆第一次大會昨閉幕，在野黨議員直言，最失望的就屬「市長表現」，也有人擔心下個會期看不到市長韓國瑜？韓國瑜則形容總質詢像震撼教育、收穫很多，並稱讚高市議員水準非常高。

韓國瑜改口 稱議員水準非常高

當議員關切下個會期能否看到韓國瑜？韓國瑜未起身答詢，而是在座位上「點頭」回應，議長許崑源則掛保證一定會，強調那個時候離選舉還有一段時間，只是不少議員對此仍抱持問號？

黃捷：韓常轉移議題或推給前朝

時代力量議員黃捷表示，整個會期感覺變成在討論哪些局處首長要選立委？或市長要選總統？完全擱置市政，就算議員真的在問市政，市長的回應卻常轉移議題，很少正面回答，或說這就是抹黑，不然就推給前朝。

黃捷說，如果一直把事情推給別人，這樣子對市政完全沒幫助，所以她最失望的就是「市長的表現」，他以為可用選舉那套應付定期大會？可能輕忽了。

高閔琳：韓常答非所問、無心市政

民進黨議員高閔琳說，韓市長跟市府團隊沒有準備好面對質詢，市長常答非所問，凸顯對市政無心、不夠專業不夠認真，她真的擔心下次會期，市長會請假去選總統？

國民黨議員李雅靜對市長表現評價很高，因為韓國瑜對於市政相關建議都虛心受教，且會指示相關單位儘速解決，她自己對新團隊評分不會給很高，但韓市府團隊至少有八十五分。

前天才批政治人物問政不及格的韓國瑜，昨天發表對議會感言時，他認為高雄市議會議員的「水準非常高」，他形容總質詢像震撼教育、收穫很多。

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