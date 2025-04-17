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    對峙逾10小時！ 南韓警方搜查總統辦公室再受阻

    南韓警方16日抵達龍山總統辦公室向警護處出示搜查令，但未獲放行。（法新社資料照）

    南韓警方16日抵達龍山總統辦公室向警護處出示搜查令，但未獲放行。（法新社資料照）

    2025/04/17 09:57

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓警察廳國家偵查本部「戒嚴特別偵查組」16日嘗試對總統辦公室等場所進行搜查取證，但遭警護處阻攔。雙方對峙約10個半小時後，警方最終撤離。

    《韓聯社》報導，16日10時13分許，南韓警方分批抵達龍山總統辦公室和漢南洞公館村入口，向警護處出示搜查令，但未獲放行。警方隨後於20時40分許通報稱，已收到總統辦公室、警護處的不批准通知書。

    據悉，警護處依據南韓《刑事訴訟法》第110條和第111條，有關「涉及軍事或公務機密場所及物品需經負責人或機關同意方可搜查」的規定，拒絕警方執行搜查。

    警方表示，警護處決定以自主提交的方式，盡可能提供加密電話伺服器等資料，雙方將就具體提交方式和程序持續協商。

    警方此前曾多次嘗試搜查警護處伺服器，但均遭警護處拒絕。警方原計畫16日當天對總統辦公室內警護處的加密電話伺服器、漢南洞公館村內的警護處辦公室，及警護處處長公館展開搜查取證，以調查前總統尹錫悅等涉嫌阻礙警方於1月3日首次逮捕行動（妨礙特殊公務執行）一案。

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