多位綠委連收死亡威脅 民進黨：將提供法律協助

立法院民進黨團總召柯建銘（圖中）、黨團幹事長吳思瑤（左二），以及立委沈伯洋（右一），近日相繼收到死亡威脅的恐嚇信。（資料照）

2025/04/17 10:21

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘、黨團幹事長吳思瑤，以及立委沈伯洋，近期相繼收到死亡威脅的恐嚇信，引發關注。對此，民進黨今（17日）表達嚴厲譴責，並批評該行為令人不齒、更已涉及違法，對台灣法治國家是一大威脅，呼籲相關單位應積極查辦，將不法人士繩之以法，民進黨會提供法律協助、守護優質立委。

沈伯洋今天凌晨在臉書發文披露，昨晚他收到一封恐嚇信，信中內容揚言要「幹掉老婆」，還說要讓女兒變成「第二個小燈泡」，更要求他退出政壇。沈感嘆，只因為站出來揭露國會真相、支持罷免、阻止賣國，就會收到這種威脅。

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此外，吳思瑤14日表示，她收到斬首死亡威脅，揚言「賴清德保不了妳，幾日內斬首」、「Kill DPP」，已向國安、警政部門備案。柯建銘日前也收到電子郵件，內容揭露柯的每一位家人，子女、配偶，並指名要槍殺。

對於近日多位黨籍立委接收相關威脅恐嚇情事，民進黨發言人韓瑩表示，任何不法的威脅行為，在台灣民主法治社會都是不被允許也不應該發生，尤其受威脅的對象更是國家最高民意機關的立委，更是對於台灣法治國家一大威脅。

韓瑩說，目前出現的威脅行為不僅針對立委本人，更已經危及到其家人的生命安全，這樣的行為令人不齒更已涉及違法，呼籲相關單位應積極查辦，將不法人士繩之以法。

韓瑩強調，這幾位受到威脅的本黨立委其問政表現與專業全民有目共睹，不應在政治議題上的攻防，就受到如此威脅，本黨除了嚴正譴責外，也將提供一切法律協助，以實際行動守護優質立委，繼續一同守護國家。

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