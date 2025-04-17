「im.B」吸金詐騙83億未吐實 高院今判曾耀鋒16年徒刑

高等法院今宣判「im.B」吸金詐騙83億元案，判處主嫌曾耀鋒16年徒刑。（記者方賓照攝）

2025/04/17 09:56

〔記者楊國文／台北報導〕台灣金隆科技實際負責人曾耀鋒嫌被控以「im.B」不動產借貸媒合平台，吸金詐騙83億多元，受害者上千人，台北地院依違反銀行法等罪將曾耀鋒重判16年6月、女友張淑芬判12年2月徒刑，犯罪所得71億多元應沒收，全案上訴高等法院審理，高檢署要求曾2人將藏匿的犯罪所得拿出來賠償被害人，被害人請求重判，高院認定犯罪所得為35億2649萬多元，今判決曾耀鋒16年、張淑芬11年6月；可上訴。

高院宣判後，考量曾耀鋒、張淑芬被羈押期限將於4月25日屆滿，立即召開延押庭，2人請求交保，絕不會逃亡；高檢署主張，曾耀鋒2人在一審均被重判，法官在判決理由中亦指控2人將剩餘犯罪所得交代不清，張女也有隱匿財產行為，為避免2人將犯罪所得作為逃亡之用，建請高院應將2人繼續羈押。

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「im.B」自救會多位成員今亦到庭聆判後指出，一審輕判，主嫌曾耀鋒未交待款項流向，「我們（被害人）到現在沒有拿到一毛錢之外，還要借錢打官司，這是什麼道理」。

檢方起訴指出，曾耀鋒自2015年成立借貸媒合平台「im.B」，由父親曾明祥掛名台灣金隆科技股份有限公司負責人，實際負責人是曾男。

檢方查出，曾耀鋒等人藉由媒合不動產借貸進行債權認購來吸收資金，並指示幹部認購債權，以製造債權活絡假象，再由平台每月支付投資人利息，但從去年起未依約支付利息及償還本金，使投資人血本無歸。

檢方估計曾耀鋒等人藉此吸金超過90億元，依違反洗錢防制法、銀行法、組織犯罪防制條例及詐欺等罪嫌起訴曾耀鋒等31人，並建請法院從重量刑。

台北地院審理認定吸金詐騙金額為83億3千多萬元，其中，曾耀鋒和擔任金隆副總的女友張淑芬的犯罪所得達77億多元，扣除發放的本金、利息及職員業務獎金或發還被害人款，還有71億多元之譜。

北院認為，對於71億多元犯罪所得流向，曾耀鋒始終未提出合理交待，僅泛指所有財產都遭檢察官扣押、充當業積獎金，無法認定具真心悔意，或有誠心彌補被害人損害。

北院認定，曾耀鋒違法吸金、詐欺等犯行，造成眾多被害人極大財產損害，其創設平台更使此案業務人員等，必須共同面臨重罪的刑事追訴，及可能的民事求償，依違反銀行法、洗錢罪，重判曾耀鋒應執行16年6月、併科罰金250萬元，女友張淑芬應執行12年2月、併科罰金150萬元，曾2人應共同沒收71億多元。

同案被告方面，曾耀鋒父親曾明祥涉犯幫助犯，判刑2年，新竹營運處長陳振中及其他幹部、職員等27人，被判刑1年至8年不等徒刑，台灣金隆公司被科以罰金1億元，全案已上訴高等法院審理；此外，前行政院顧問陳振坤等8人獲緩起訴。

高院審理期間，曾耀鋒稱財產都被查扣，連律師費都付不出來，張女稱，和部份被害人調解中，辯稱大部份的錢已支付給技投資人做為利息、給業務員做為高額獎金，剩下的錢已被扣押；檢方批評，曾2人仍未交待犯罪所得流向，應將不法所得拿出來賠償被害人。

高等法院今宣判「im.B」吸金詐騙83億元案，判處曾耀鋒女友張淑芬11年6月。（記者方賓照攝）

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