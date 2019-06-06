〈中部〉5月淹3次 烏日五光路怒吼要抽水站

2019-06-06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日五光路九六一巷因位處三條側溝的匯流處，逢大雨必淹，五月就淹了三次，居民忍無可忍，五日集結抗議，高喊「要抽水站，不要淹水」。建設局表示，會把側溝後方防汛道路的空地展開整理，交由水利局興建小型抽水站，剩下的空地整理成綠地，供民眾遊憩；水利局則表示，會儘速興建滯洪池及小型抽水站。

建設局：將蓋滯洪池及抽水站

烏日五光路九六一巷逢大雨必淹，幾年前卡玫基颱風，因地下室淹水造成一名婦人淹死，近來更是逢大雨必淹，光是五月就淹三次，有一次還達一樓高，居民忍無可忍，昨天在市議員吳瓊華的帶領下在三條側溝匯流處、旱溪旁防汛道路集結抗議，高喊「要抽水站，不要淹水」。

吳瓊華表示，此處居民真的淹怕了，因為剛好是三條側溝的匯流處，加上地勢低窪，涵管又太小，因此逢大雨必淹，五月二十日淹到一樓，前天大雨，匯流處水位又暴漲，讓居民好害怕。

吳瓊華表示，每次快要淹水，都要等二、三十分鐘抽水機才能運到，根本來不及，可在匯流處的後方，防汛道路旁一處空地興建抽水站，因位處旱溪旁，可直接將水抽到旱溪。

光明里社區發展協會總幹事賴宏榮表示，光明社區排水溝已經不敷使用，每逢大雨必淹，當地的居民以及工廠叫苦連天，希望水利局趕快來建抽水站，讓居民脫離淹水的夢魘。

當地居民表示，去年八月淹了三次，今年五月也淹三次，無人能忍受，要求市府儘速設置抽水站，他們不要再淹水了。

內新橋護岸被沖毀 盼速清淤

〔記者陳建志／台中報導〕五二○大雨造成大里溪、頭汴坑溪水位暴漲，內新橋、立仁橋下的土石淤積都引發民眾恐慌，民眾更發現內新橋下游的低水護岸遭沖毀，立委何欣純獲報到場察看，發現護岸整個被沖毀掀起，擔心進入汛期持續沖刷恐影響堤防和橋樑安全，要求三河局儘速清淤、處理。

三河局副局長張稚煇表示，內新橋下游被沖毀的護岸是保護高灘地的低水護岸，並不會危及堤防安全，近日就會進行河道整理，將內新橋上下游淤積的河道打通，並保護破損的高灘地，至於沖毀的護岸是否要重做？因已進入汛期不方便施工，將進一步檢討後再決定。

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