〈中部〉春遊住宿彰化 加碼抽百萬休旅車

2019-06-06

〔記者張聰秋／彰化報導〕為鼓勵民眾國內旅遊消費，交通部去年大推「暖冬專案」補助計畫，各地旅遊人數成長，彰化縣去年旅遊人次突破千萬人次，平均住房率卻不及四成，多數以半日遊和一日遊為主，為了留住觀光客過夜，縣府今年推動交通部「春遊專案」，不僅大手筆送市值五百元的伴手禮，同時結合抽獎，最大獎為市值百萬元的休旅車，獎品豐富堪稱全國春遊專案之最！

去年遊客逾千萬 住宿率未及四成

交通部觀光局以彰化縣六處主要景點為基準，包括八卦山大佛風景區、田尾公路花園、溪州公園、彰濱工業區台玻館、鹿港龍山寺、彰化孔廟，統計去年彰化縣旅遊人次共一○二六萬人次，其中申請「暖冬專案」住宿補助約近八萬筆，七十一家合法旅館的住房率約卅六％、五十七家民宿住房率約十八％，旅遊人多，過夜住宿率卻未成長，反映出多數遊客到彰化，大多僅走馬看花，當天就走！

六月底前來住宿 可參加抽獎

對此，縣府城市暨觀光發展處管理科長楊儒乾表示，住宿率低與彰化縣旅宿業家數少，不及大都會如台北、台中、台南及高雄市，遊客選擇性少，相對影響住宿意願。

為了拚觀光，吸引更多民眾來彰化過夜旅遊，縣府在今年「春遊專案」中設計住宿抽獎活動，多項好禮總價值超過一百五十萬元，堪稱全國春遊專案之最！最大獎為市值百萬元的休旅車，民眾只要今年六月卅日前到彰化自助行並住宿，就能參加七月廿日王功漁火節活動舉辦的抽獎活動。

抽獎活動上路首月（四月）彰化縣旅遊住房率五十％，比去年同期卅％高出許多，活動分三波抽獎，首場抽獎昨在八卦山大佛前廣場舉行，縣長王惠美、縣議員、旅遊界代表等人，在律師見證下，從二九八○張抽獎券中抽出四位四月好禮得主，並揭開百萬名車好禮。

第二波抽獎六月廿二日在鹿港「時光樂彰」特色市集，抽出五、六月來彰化旅遊住宿的得主，最後一波也就是百萬名車得主，將於七月廿日王功漁火節活動中誕生。這項活動僅七十一家旅館和民宿業者加入，民眾可上活動官網「春遊彰化」或訂房前先向業者查詢。

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