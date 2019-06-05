〈南部〉登革熱達15例 議員質疑韓視察跑錯里

2019-06-05

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄三民區本土登革熱疫情持續升溫，昨再增加三名確診病例，分別為二名六十多歲及一名五十多歲男性，累積已達十四例，其中五十多歲男性與先前確診的一對母子同住，該戶一家三口都染登革熱。若連同二月前鎮區全國首例，共計有十五例。

韓視察沒有病例的鼎強里 議員批太瞎

韓國瑜前天視察疫情，卻前往沒有確診病例的鼎強里，遭批「沒看到重點」。市議員高閔琳在臉書發文批評，韓國瑜和市府團隊反應慢半拍，連要「補作秀」還跑錯地點！疫情在鼎金里、鼎西里，結果韓國瑜率團跑到鼎強里噴藥？「也太瞎了，可以再扯一點！」當地市議員何權峰也認為，疫情已群聚感染的時候，韓國瑜還在凱道辦造勢，想要參選總統，看不到他對登革熱疫情的關心。

鼎強里鄰近鼎金里 衛生局：蚊子會飛來飛去

對此衛生局解釋，當天緊急防治現場鼎強里，雖沒有確診個案，但該里的地理位置緊鄰鼎金里已十三例確診個案，距離群聚疫情發生地四百公尺以內，基於蚊子習性無里界（會飛來飛去）問題，落實防疫至為必要。

衛生局說，確診個案的居住地集中於鼎金及鼎西兩里，為因應此波群聚疫情，防疫團隊已劃定鼎金、鼎強、鼎力、鼎中、鼎西、鼎泰六里為警戒範圍。

衛生局昨傍晚又發布，三民區再新增三例登革熱確定病例，三人均住在鼎金里，累計新增十四例登革熱確定病例，居住地鼎金里十三例及鼎西里一例，均已安排住院做防蚊隔離。

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