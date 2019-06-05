〈中部〉端午拚觀光 雲縣9家觀光工廠推優惠

2019-06-05

〔記者林國賢／雲林報導〕端午節連假，雲林縣政府與縣內九家觀光工廠推出優惠折扣、滿額送、打卡等好康，縣長張麗善邀請全國民眾來雲林品嚐山珍海味，體驗傳統產業親子DIY，選購CP值超高雲林良品伴手禮。

縣府建設處長李俊興表示，雲林縣獲經濟部評鑑通過九家觀光工廠，產品類別涵蓋肉品、水產、醬油、酒類、芝麻油、甜點及毛巾類，每家觀光工廠除提名優良商品，環境規劃融入文創、文化及休憩元素，最適合全家一起享受假日休憩時光。

李俊興指出，丸莊醬油觀光工廠、大同醬油黑金釀造館除了介紹百年以上釀造醬油產業文化，還能DIY製作手工醬油、醬油米餅等；良作農業文化食則集結趣味、創意、人文、生產參觀、課程講座的參觀場域，以美學價值讓消費者回歸食的感動。

另外，台灣鯛生態創意園區可以透過可愛台灣鯛公仔，認識海洋世界及體驗科技養魚；興隆毛巾觀光廠有毛巾產業及造型毛巾，福祿壽觀光酒廠、源順芝麻觀光油廠、朝露魚舖觀光工廠及塔吉特千層蛋糕大使館，都有在地產業特色，豐富獨特美食，是親子休憩好去處。

張麗善指出，迎接端午節連假，九家觀光工廠都推出優惠，如丸莊醬油憑發票並上粉專打卡按讚，就可獲贈一瓶辣油膏；福祿壽酒廠在連假期間到酒廠立蛋成功，並上臉書打下卡就送一顆花雕茶葉蛋；台灣鯛生態創意園區則來園區就送一份新鮮魚湯。

各觀光工廠產品還有超優惠折扣、指定產品滿額送等，歡迎來雲林逛觀光工廠買雲林良品，開心過端午。

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