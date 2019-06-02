〈台北都會〉《有條件放寬》北市師大商圈恐擴大4倍 居民掛布條抗議

2019-06-02

〔記者郭安家／台北報導〕台北市都市計畫委員會將審議「師大夜市都市計畫變更案」，將泰順街卅八巷至師大路一三五巷的街廓，從第三種住宅區變更為住三（特），凡是餐廳臨接五公尺以上巷道，並取得各自街廓五十％以上住戶的同意，可望申請就地合法；居民認為，若市府通過此案，商圈規模恐擴大三、四倍，為抗議油煙、噪音、菸害影響生活品質，師大居民昨早動用吊籠高掛「堅決反對」布條，對鄰居訴求︰「捍衛家園時刻到了！」

里長︰市府強硬 沒跟里內溝通

到場抗議的在地古風里長孔憲娟指出，「師大文商協會」向台北市政府提案，將師大三里劃為住三（特），僅九十多戶陳情表示贊成，另有約七五五戶沒表達意見或根本不知情，如今市府態度強硬，完全沒跟里內溝通。

都發局長︰先聽一聽大家意見

對此，都市發展局局長黃景茂受訪僅回應，現在就是先聽一聽大家意見，透過都委會與民溝通。

居民︰噪音、污染、菸害侵入生活

居民認為，若市府通過此案，等於讓商業區穿插在住宅文教區，商圈規模恐擴大三、四倍；有居民表示，並沒有要將現在第一種商業區（特）的商家趕出去，而是堅決反對師大文商協會處心積慮擴大商圈，將噪音、污染、菸害侵入住三居民的生活，台北市長柯文哲應維護居住正義。

但當地業者叫好，希望趕快變更，並指這三年來，市府執法導致店家走光、人潮退散，生意至少掉三成，不少店面招租。

都發局日前釋出有條件放寬方案，將北從泰順街卅八巷、南至師大路一三五巷街廓，臨接八公尺以下、五公尺以上巷弄，第三種住宅區變更為住三 （特）；若經都委會通過，店家取得各自街廓內一半住戶同意書，即可申請就地合法，但僅限地面一樓與地下一樓；而師大社區最窄小的雲和街僅五．四五公尺寬。

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