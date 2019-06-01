〈北部〉《桃園》小黃費率將調整 坐遠、坐久變貴

2019-06-01

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市計程車費率六年未調，由於各項成本高漲，市府與四大計程車公、工會取得共識，新費率將起跳價格（一．二五公里內）由九十五元降至九十元，但續程運價將由二五○公尺加收五元改為二百公尺五元，延滯計價從一五○秒加收五元縮減至八十秒五元，等同對短程有利、中長程得增加費用了，新費率目前由交通局進行小組審查，通過後將提送審議委員會續審，最後由市長鄭文燦批准後實施。

起跳價格下修 從95降到90元

桃園市上一次調整計程車費率是在二○一三年，並於隔年元旦實施，當時費率為起跳價格八十元，超過一．二五公里後，每二五○公尺加收五元，每延遲一五○秒再加收五元部分，日夜同價，由於該價格十二年未調，引發四大公、工會多次抗議，最後縣府核定新費率，起跳價格從原本八十元調漲為九十五元，續程運價、延滯計價仍維持原價不變，日、夜間都相同。

據悉，計程車費率主要是參考油價調漲、薪資成本、車輛維修、保險、車輛折舊等十一項因素，計算出每公里成本為廿三．八三元，如今成本為廿七．九九元，成本增加十七．五％，考量營運成本增加，市府才和四大公、工會協商新價。

公、工會人員表示，依照法令規定可兩年調整一次費率，這次共拖了六年，原本去年就要調漲，但碰到選舉才延後，希望市長核定新費率後立刻實施。

續跳距離縮短 每公里貴5元

新價格實施後，雖然起跳價格小降五元，但續程運價從二五○公尺五元改為二百公尺五元，也就是說每多一公里就多收五元，新費率實施後，若路程在一．二五公里以內，會比以往便宜五元，若路程超過二．二五公里，每公里就會多了五元。

延滯計價也漲 易塞區傷荷包

假設從武陵高中搭計程車到火車站，總共跑了五．二五公里，若以目前費率計算要一七五元，但依照新費率則要一九○元，比原來的計費方式貴了十五元，但這不包含延滯計價（時速五公里以內），由於延滯計價從一五○秒縮減至八十秒，對於市區容易塞車地區，將增加很多費用。

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