〈北部〉整合桃73線景點 擬納入浪漫台三線

2019-05-31

〔記者謝武雄／桃園報導〕打造浪漫台三線是前瞻基礎建設計畫的重要政策，市議員楊家俍昨在市議會質詢指出，桃七十三線是台三線旁重要道路，貫穿龍潭、平鎮到楊梅埔心，沿線有古蹟聖蹟亭、安平鎮之役古戰場、茶改場等，兼具產業、生態、歷史文化，建議納入浪漫台三線計畫；此外，廿七年前的「健康幼稚園遊覽車大火」就發生在桃七十三線，也建議於該處闢建「林靖娟老師紀念公園」。

議員盼建林靖娟老師紀念公園

市長鄭文燦答詢說，桃七十三線是過去被忽略、但卻很有歷史文化也具觀光價值的路線，會要求客家事務局完整規劃桃七十三線歷史文化生態之旅；對於興建「林靖娟老師紀念公園」的建議，市府會積極取得用地並推動公園計畫。客家局長何明光也表示，將與區公所一同研議發掘桃七十三線的歷史文化景點，並與浪漫台三線計畫做整合。

楊家俍質詢說，健康幼稚園遊覽車大火造成廿三人死亡、九人受傷，當時林靖娟老師一再衝回火場救出學童，死亡時還抱著四個孩童，事件後，周邊居民每年中元節都會在事發地點對面空地舉辦路祭，建議市府可於該處闢建「林靖娟老師紀念公園」。

楊家俍另認為，打造桃七十三線遊憩路線的同時，也應將大坑缺溪自行車步道延伸到龍潭，配合大坑缺溪治理計畫，打造優休閒空間；水務局長劉振宇回應說，大坑缺溪治理計畫將從平鎮區鎮南橋延伸到龍潭，正在水利署審查，核定後分階段全力推動。

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