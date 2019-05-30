〈南部〉台南提高非自住多屋稅率 遭議會退回

2019-05-30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府提案修正「南市房屋稅徵收率自治條例」，原擬提高非自住多屋稅率三．六％，預估明年稅收可增加四億餘元，可是多數建商反映對於新建待售屋不合理，紛向民代陳情，昨日在南市議會大會卡關遭「退回」。

建商未賣先被課稅 郭信良盼再修正

主持大會的議長郭信良表示，建商蓋房子需要龐大成本，若經濟不好、賣不出去已經很辛苦，政府還要重課三．六％稅率，實有可議之處，「就像新車剛落土」還未開上路，哪有就要被課燃料稅、牌照稅的道理？因此經黨團協商後，希望市府在維持居住正義前提下，修正更完善草案後再送議會。

市府表示遺憾 指為使空屋充分釋出

市府表示遺憾並指出，南市非自住房屋持有戶數有增加趨勢，為使空屋充分釋出，引導房屋市場健全發展，因此針對多屋族訂定差別稅率，台南新建餘屋住宅數又較其他直轄市低，因此才未針對其他項目訂定除外條款。

三間以上多屋族 租稅負擔明顯過輕

市府說，全市非自住用房屋佔所有戶數六．二％，卻只有五．八％的房屋稅來自於此，可見持有三間房屋以上的多屋族，租稅負擔明顯過輕，而且台南今年七月一日起所課徵房屋稅已是六都最低，為建置完整配套，才提出多屋者多繳稅課稅原則，同時引導房屋市場健全發展，讓有需要的民眾以合理價格取得住屋，避免建案浮濫造成空屋過多。

藍營：為了打擊建商 犧牲百姓權益

南市議會國民黨團書記長蔡育輝指出，若依市府修訂草案，將非自用住宅住家兩戶以上漲兩倍，三戶以上漲三倍，嚴重違反輕稅減賦原則，市府不能單純為了打擊建商炒作房價，犧牲中低收入老百姓權益，因此拒絕為市府再強徵房屋稅背書。

綠營駁 基於稅賦公平性 將全力護衛

市議會民進黨團總召林宜瑾表示，該修正案是基於稅賦公平性而訂差別稅率細則，遭大會退回令人很遺憾，希望下次透過政黨協商，市府再提案送審，民進黨團將會全力護衛居住正義。

據了解，「台南市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，納稅人持有自住房屋上限為三戶，每戶徵收率為一．二％；但若擁有四至五戶房屋，屬於非自住房屋的第四及第五戶徵收率，倍增為每戶二．四％；擁有戶數達到六戶或更多，則從第四戶開始，每戶均為三．六％，昨日議會大會退回這項差別稅率法案。

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