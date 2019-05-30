〈北部〉苗栗高鐵產專區流標28次 年繳7千萬利息挨批

2019-05-30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府財政處在高鐵苗栗特定區內的十公頃產專區，歷經五年、廿八次流標，加上區內所屬十八筆住宅區土地，也脫標疲乏，縣府每年得繳交七千多萬元的貸款利息；另，緊鄰高鐵區的苗栗縣衛生醫療健康園區招商也流標兩次。縣議員林寶珠、湯維岳、余文忠於昨天總質詢，都盼縣府加把勁，不要任憑高鐵特區空蕩蕩、縣內醫療吊車尾。

縣府︰兩園區推不成 引入人口落空

縣府秘書長陳斌山受訪表示，高鐵區內土地長期無法標出，與原遠雄醫療健康園區計畫終止及後龍科技園區推動不成有密切關連；土地交易要活絡，得先有需求，縣府原預計遠雄、後龍科，可帶來就業、商業、就醫等人口，可惜事與願違，縣府仍會持續努力招標。

18筆住宅用地也脫標疲乏 議員促加油

林寶珠指出，縣府貸款卅億元，於高鐵區內開發三塊計十公頃的產專區，從二○一四年五月到去年底，已流標廿八次，但縣府於二○一五年爆發財政危機後，再貸卅億元，由財政處開發基金向地政處購買抵價地。

林寶珠說，高鐵產專區等同用六十億元開發，縣府每年須繳七千多萬元銀行利息，如此成本反映在產專區標售地價每坪廿二萬元上，相較區內其他土地交易實價每坪約十二萬元，當然標售不出。

縣府︰產專區容積率高 所以底價高

陳斌山說明，縣府會再貸款跟自己買地，是為了解決當時迫在眉睫財政缺口，已別無他法；產專區因容積率等較區內一般商業、住宅區土地高，所以底價高。財政處長蔡佳慧說，以區內所屬十八筆住宅區土地而言，平均約十五萬元，但面積方正；待土地都順利標出，能將貸款清償。

毗鄰醫療健康園區 招商也流標兩次

另，林寶珠、余文忠、湯維岳也關心緊鄰高鐵區的衛生醫療健康園區招商案。林指出，苗栗縣醫療品質為非六都倒數第二名，要求要有急重症的教學醫院進駐；余也說，招商案用地緊鄰高鐵站，若能促成，將是全台唯一「出高鐵站就能看病」的縣市，也能帶動高鐵區發展。

縣府衛生局長張蕊仙表示，當初委託規劃公司須五次公告招商，五月初已辦理第三次公告招商，衛生局會盡量媒合有潛力的醫院進駐，朝設置醫學中心的目標不變。

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