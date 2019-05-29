〈南部〉台84 山海連線 農漁村深度旅遊

2019-05-29

〔記者吳俊鋒／玉井報導〕台南的跨年三部曲深受歡迎，市府取其中的「送夕陽」與「迎曙光」兩大景點元素，結合優質的特色社區，推出山海連線的農漁村之旅，行程兩天一夜，感受鹽田、牡蠣、蘆筍、香草、芒果乾、月世界、桃花心木等風情，讓遊客深度體驗在地的產業、人文與生態。

北門送夕陽、左鎮迎曙光

活動將於下個月十五、十六日舉行，由稻荷咖工作坊執行，主打北門井仔腳鹽田夕陽、社區產業與左鎮二寮日出等三部曲。

跨域三部曲的農漁村旅行，以台八十四線東西向快速道路為交通主軸，串連濱海、平原、山地，走訪北門、將軍、佳里、玉井、楠西、左鎮六個行政區，體驗內容涵蓋生活、生產、生態，還有歷史文化與自然景觀。

農業局規劃兩天一夜跨域行程

市府農業局副局長李建裕表示，結合北門井仔腳的送夕陽、高鐵站區的晚會、左鎮二寮觀日出等活動的跨年三部曲，深受歡迎，鹽田、月世界也是民眾來台南旅遊爭相朝聖的景點，因此特地規劃了豐富的跨域行程，「一次玩個夠」。

李建裕說，配合的產業據點都是農村再生計畫的優質社區，以「住在地、呷在地」的概念來規劃行程，希望各界身體力行，支持優質的農漁村深度采風。

農村再生社區 體驗在地美食

行程包含北門永隆社區井仔腳瓦盤鹽田、將軍青鯤鯓社區青山漁港魚貨拍賣與地利小食綠蘆筍風味餐，還有佳里延平社區的黑糖、楠西密枝社區森果川里山學堂，以及玉井的望明社區香草與愛文山社區芒果乾、左鎮公舘社區的二寮日出與草山月世界等。

遊客首日到訪濱海社區漁村，包含牡蠣DIY、風味餐，並在鹽田賞夕陽，入住左鎮晨曦山莊；隔天至二寮賞日出，接著前往玉井進行香草、芒果乾的體驗。

中午到楠西密枝果農之家享用水果大餐，且感受當地森果川里山學堂的桃花心木生態步道之美，品嚐水果冰淇淋，還有手作課程等。

兩天一夜的行程，每人三千六百元，可上稻荷咖工作坊臉書搜尋相關訊息。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法