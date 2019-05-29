〈南部〉左鎮老厝鳳凰花開 火焰花海吸睛

2019-05-29

〔記者吳俊鋒、萬于甄／台南報導〕被認為最有看頭的山區鳳凰花又盛開了，結合月世界、老厝與大樹等元素，每到畢業季吸引各地遊客朝聖。

以月世界景觀知名的左鎮區草山里，在林家老厝旁有株逾八十年樹齡的鳳凰木，目前紅花盛放中，雖然因現址整地關係，根部遭到波及，但仍開得茂密，猶如一把火焰般的陽傘，相當吸睛。

林家老厝位於青瓜寮部落，月世界地形環繞，近四層樓高的鳳凰木，每當五、六月份花開時，在附近一片綠色的果樹、竹林中格外搶眼，遊客慕名尋訪、拍照，已躍為當地季節限定的知名景點。

老厝鳳凰木之美，為月世界采竹攝影大師張武俊於卅七年前探訪草山青瓜寮時發現，一拍成名，每到畢業季，就掀起追花風潮迄今。

老屋為土埆厝，建造時栽種鳳凰木，迄今超過八十年，相互映襯，加上環繞的泥岩地形，構築出兼具自然景觀與人文風情的美麗畫面。

由於老屋日趨殘破，南關社區大學攝影班將前往踏查，為歷經歲月風霜的傳統建築留下珍貴的歷史鏡頭。每年都造訪的台灣攝影學會常務理事張萬興說，根據觀察，三至五年鳳凰花會大開一次。

此外，台南科學園區不僅有許多高科技大廠，更擁有不少賞花秘境步道，正值阿勃勒、鳳凰花的花期，一叢黃花、一叢紅花散布在園區各地，替園區帶來不一樣的氛圍，更打破科技工業區給人冷漠的刻板印象。

南科管理局指出，台南園區占地約一千多公頃，其中約三百廿公頃為綠地、草皮及親水環境，每年約花費近八千萬經費，維護公共區域所種植的六萬多棵樹木。

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