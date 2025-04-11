把握好天氣！週末鋒面、東北季風接力 防劇烈天氣

氣象專家指出，預估明晚至下週日清晨有鋒面快速通過，全台轉有陣雨或雷雨，除了降雨強度較前一波更為劇烈，在鋒面遠離後又有東北季風立即接手，各地將明顯轉涼，不僅中部以北將下降約7至9度，東部更會下降8至10度。（資料照）

2025/04/11 09:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天環境轉為偏南風，降雨減少，氣象專家指出，預估各地高溫將回升至31度以上，不過明晚至下週日清晨有鋒面快速通過，全台轉有陣雨或雷雨，除了降雨強度較前一波更為劇烈，在鋒面遠離後又有東北季風立即接手，各地將明顯轉涼，不僅中部以北將下降約7至9度，東部更會下降8至10度。至於下週一至週三前受移動高壓影響，各地白天「晴熱如夏」，但早晚因輻射冷卻明顯偏冷，日夜溫差恐超過15度。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至明日下午多雲時晴，西半部晨易起霧，各地區高溫回升至31度以上、暖熱的天氣；山區午後及東半部偶有局部短暫降雨的機率。明晚至下週日清晨有鋒面快速通過，全台轉有陣雨或雷雨，有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率，氣溫下降。

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吳德榮表示，週日白天起天氣好轉，「雨過天青」。下週一至週三受移動高壓影響，各地白天「晴熱如夏」，預估高溫升至32度以上、南部更達35度，早晚因輻射冷卻、明顯偏冷，日夜溫差大，恐超過15度，相對濕度極低、少見的「天乾物燥」，也應注意。

吳德榮提到，下週四、五高壓迴流影響，各地多雲時晴，持續「暖熱如夏」，西半部清晨容易起霧；下週五、山區午後有局部陣雨的機率。不過下週六另一波鋒面快速掠過，有局部陣雨或雷雨的機率，下下週日鋒面遠離，天氣好轉。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，預估週六午起至週日清晨，受鋒面接近及通過影響，環境水氣增多，大氣轉為不穩定，各地降雨機會也將隨之增大。

「林老師氣象站」指出，評估這波鋒面會有以下3個特徵，一是降雨範圍較前一波更廣，北部地區有陣雨或雷雨，中部、東北部地區及南部山區也有短暫陣雨或雷雨機會，幾乎全台下雨機會都有增多；其中，中部以北地區並有局部大雨發生的機率。

其二是鋒面降雨強度較前一波更為劇烈，易有短延時強降雨，降雨過程將易伴隨著雷電、冰雹及強陣風等劇烈天氣現象併生。其三是鋒面移動速度快，影響時間約12至18小時，但要留意受地形影響的降雨集中現象，低窪地區要注意淹水，山區也要注意落石及土石鬆軟等坡地災害。

「林老師氣象站」也提到，週日白天隨著鋒面遠離，降雨逐漸趨緩；但隨後的東北季風立即接手，各地天氣將會明顯轉涼，中部以北地區氣溫下降約7至9度，南部地區氣溫也下降約4至6度，東部地區氣溫下降最多，約8至10度，籲請注意氣溫變化。

「林老師氣象站」指出，評估這波鋒面會有以下3個特徵，一是降雨範圍較前一波更廣，其二是鋒面降雨強度較前一波更為劇烈，易有短延時強降雨，其三是鋒面移動速度快，影響時間約12至18小時，但要留意受地形影響的降雨集中現象。（圖擷自臉書）

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