〈北部〉林口南出匝道禁左轉引不滿 桃市交局︰先觀察

2019-05-27

〔記者陳心瑜、魏瑾筠／綜合報導〕國道一號林口Ａ交流道南出匝道原經新北與桃園市交通局敲定從五月初實施「禁止左轉文化一路」，車輛續行八德路後改從文化二路的迴轉道左轉，如此可改善塞車情況，但因桃市交通局考量時間緊湊、民眾措手不及而先改採「柔性勸導」，取代強硬的「禁左」措施。

新北市議員蔡淑君對於新北市交通局已將文化二路上的人行道改成汽車迴轉道，因「禁左」變卦，迴轉道的使用率偏低，反而犧牲行人權益，於臉書發起「還我人行道」連署，獲上千位民眾留言聲援，呼籲兩市政府重視民眾心聲。

鄭文燦、侯友宜︰有默契 循序漸進

市長鄭文燦昨天下午恰巧與新北市長侯友宜在新莊棒球場觀賞中華職棒球賽，他對文化一路禁止左轉政策表示，任何改變人民習慣的政策都應該分階段實施、做壓力測試，因此決定先採柔性勸導，評估一段時間後再討論；侯友宜也說，他與鄭文燦有共同合作的默契，政策改變可以循序漸進，觀察一段時間後，再探討怎麼樣做才會更好。

林口Ａ交流道南出匝道位於新北、桃園交界，約有五成車流會從文化一路左轉前往龜山，但因跨越橋道路容量不足，常造成車流回堵及事故發生，造成林口文化一路直行及進入北上匝道車流也受影響。新北市交通局長鍾鳴時表示，目前雖採取柔性勸導，但大多數南出的車輛仍然直接左轉文化一路，文化二路的迴轉道使用率很低，還是希望能盡早實施禁左，才能達到分散車流效果。

桃市交通局對此表示，柔性勸導仍有一定效果，目前還在觀察期，不必操之過急，若未來決定實施禁左，文化二路的迴轉道就有存在必要，但若取消禁左案，將與新北市討論文化二路迴轉道恢復成人行道的費用，絕對不會影響新北市府權益。

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