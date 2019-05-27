〈中部〉校外辦自學團 親師推補救教學

2019-05-27

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林古坑華南國小及樟湖國中小為協助學習落後學生，在斗六打造自學團，校長陳清圳對外募款聘請老師，家長則提供上課場地及點心午餐，一起努力為學生補救教學，來上課的孩子不限華南、樟湖兩校，從國小到高中一起共學，成效看得見，成績明顯提升。

古坑偏鄉校長 企業募資聘師資

陳清圳表示，華南及樟湖位於古坑偏鄉，屬於無學區學校，多數學生來自斗六等外鄉鎮，為了協助學習落後學生，也讓孩子在假日有讀書的地方，他在斗六打造自學團，勸募經費聘請師資，由他與其他兩名老師在週日為學生加強課業，參與自學的學生最多時有廿餘人，現在則有十幾人，除了華南及樟湖，還有正心中學、雲林國中、小學學生，老師指導功課，學生間也彼此學習。

家長提供上課場地 有的送點心

自學團是大家協力組成的，陳清圳說，除向企業募款籌募老師鐘點費，目前教室設在花囍麵包店二樓，花囍老闆也是學生家長，提供場地及麵包，水電也由店家支持；其他家長則會自主性提供點心、水果，一開始中餐吃便當，但負擔太重，現在午餐也是由家長烹煮提供。

家長與學校齊心，孩子成績翻轉看得見，原本學科在及格附近徘徊、學習動能低落的學生，經二到三個月的補強輔導後，成績明顯回升至八、九十分。

黃姓家長表示，數學是孩子最大的罩門，透過老師一對一指導，孩子逐漸開竅，不再害怕數學；而教室很有讀書氣氛，孩子容易靜下心，讀書效果也很好。

花囍老闆娘說，學校辦「自學團」，是個有溫度的行動，自學團是個大家庭，希望在眾人的相挺下，「自學團」可以持續照顧孩子。

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