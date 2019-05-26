〈中部〉攝影如詩 謝炳昌展現「想法」

2019-05-26

〔記者張瑞楨／台中報導〕身為劇場導演、大葉大學助理教授的攝影家謝炳昌，於輕井沢足體會館舉辦「攝影沒有文法，只有想法」攝影展，這是他第二次於營業場所舉辦攝影展；他說，自己是常客，見該館有一閒置空間，毛遂自薦到此舉辦攝影展，也讓店家與消費者感受美學氣質，即日起展出至八月底。

謝炳昌說，他從事劇場導演等工作，二○○九年從廣告公司退休，無意間投入攝影領域，當年騎著捷安特腳踏車環島，帶著照相機沿途拍攝，作品於二○一一年在捷安特中市西屯路的女性旗艦店展出。這次在西屯區市政路的輕井沢足體會館展出，源於他也是該會館的常客，某次見一通道空間，雖安裝滑軌，卻沒有吊掛任何東西，毛遂自薦到此展出，店家也大力支持，展出共十三幅作品。

他表示，展覽名為「攝影沒有文法，只有想法」，取自日本知名寫實主義導演小津安二郎對自己的評論「電影沒有文法」，這個文法意指章法規則，只有某種想法，他藉此鼓勵自己，也鼓勵想學攝影的人，縱使不懂光圈快門，手中只有傻瓜相機，也能打破規則，拍攝出好的作品。

謝炳昌說，他不講求攝影作品能涵蓋整個景物，而是取下某個景物的角落或一小部分，他認為攝影類似繪畫，他講求簡約與心象，視攝影為一幅有生命兼具美感的詩。展覽期間每天上午九時至晚間九時，謝炳昌會在現場導覽。

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