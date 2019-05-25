〈南部〉高屏第二快速公路 六月一日啟動規劃環評

2019-05-25

〔記者侯承旭／屏東報導〕爭取已久的高雄屏東東西向第二快速公路計畫，行政院去年八月核定，總經費三百八十九點九億元，將於六月一日啟動綜合規劃與環評作業，預計二○二九年完工。

總經費389.9億 2029年完工

高雄市與屏東縣已形成生活圈，但長期來缺乏快速公路網，往來高雄市中心與屏東縣只能仰賴省道台一線、省道台十七線及八八快速道路，尖峰時段屢塞車。

交通部於二○一七年完成高屏東西向第二快速公路可行性研究，行政院於去年八月正式核定，總經費約三百八十九點九億元，預計二○二九年完工。

該計畫原本規畫以地下方式貫穿屏東機場，遭國防部堅決反對，後來路線北移才解套。

交通部公路總局於今年初辦理高屏東西向第二快速公路綜合規劃與環評作業，經費約九千九百萬元，已由台灣世曦公司得標，六月一日起執行，象徵計畫進入新的階段。

全長23.8公里 以高架興建

高屏東西向第二快速公路西起高雄左營的高鐵路，東到屏東的國道三號鹽埔至長治交流道之間，全長二十三點八公里，全線主要以高架興建，高雄市境內則有零點六公里隧道，初步規劃設置仁武、義大、大樹、九如、屏東等交流道，並可串接國道十號。

屏東縣交旅處表示，目前從屏東市區前往高鐵左營站，開車需四十五分鐘，未來高屏東西向第二快速公路完工後，行車時間將可縮減二十分鐘，希望各項作業流程能加速推動。

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