召集基北北桃會議卻說不出受創產業 何孟樺批蔣萬安「假鬼假怪」

民進黨台北市議員何孟樺。（資料照，記者楊心慧攝）

2025/04/07 13:21

〔記者何玉華／台北報導〕面對美國總統川普宣布對台灣課32%高關稅，台北市長蔣萬安週三將與新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑召開4市首長會議，民進黨台北市議員何孟樺質疑是「假鬼假怪（ké-kuí-ké-kuài）」，地方政府能做的兩件事都與中央有關，不主動與中央合作，卻找更多的地方政府開會，根本就搞錯方向。

何孟樺說，在對等關稅議題上，地方政府能做的只有兩件事，一個是特定產業支持，一個是轉達民間意見；這兩者需要的都是與中央的垂直配合，而不是橫向的區域治理。蔣萬安不與中央主動合作，卻找更多的地方政府開會，根本就搞錯方向。

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何孟樺批評蔣萬安最大張旗鼓批評中央，還說「一直在提前預備」，卻在川普宣佈「對等關稅」的第5天，還說不出北市最可能受創的產業為何？高雄、桃園市長，都已經先後初步盤點出境內會受影響的產業，反倒是表示主動要召集北北基桃會議的蔣萬安市長，仍然說不出北市最可能受創的產業為何？

何孟樺根據學者卞中佩4月5日初步的盤點資料指出，電子零件組件產業佔內湖區總營收66.7%，佔南港區總營收40.8%，佔士林區總營收37.7%，佔北投區總營收55.6%，這就是北市最可能受「對等關稅」影響的產業，產業局也定期編列預算，做產業園區暨生技產業調查，一個「一直在提前預備」的市長，怎麼會到現在還說不出口，哪些是北市受到影響的產業？

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