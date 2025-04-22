推動綠能除弊 賴清德：不分黨派絕不寬貸

賴清德總統接受台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華代表遞交《全國NGOs環境會議建言書》。（圖由總統府提供）

2025/04/22 15:36

〔記者陳昀／台北報導〕適逢世界地球日，賴清德總統今接見「2025第22屆全國NGOs環境會議」環保團體代表，並裁示從3大方向推動台灣永續發展，包含持續強化能源安全、核能議題需凝聚共識、推動綠能除弊，再生能源發展是國家重要政策，絕不容許不肖份子從中獲利，不論哪個黨派、團體，利用國家政策謀取利益，政府絕不寬貸。

賴清德與環團代表共同聽取環境部長彭啓明簡報「全國NGOs建言溝通平台辦理情形」及「國際趨勢與我國淨零轉型策略」，並接受台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華代表遞交《全國NGOs環境會議建言書》；接著在聽取台灣公民參與協會創會理事長何宗勳報告「針對『溝通對話平台』之優化建議」後，與環團代表進行意見交流。

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賴清德在意見交流後裁示從3大方向努力推動台灣的環境治理與永續發展。第一，持續強化能源安全，能源安全就是國家安全，要積極推動第二次能源轉型，從提高能源自主到強化能源韌性，以確保能源安全，都是持續努力的工作。因應美國新的關稅政策，對美國提高採購，包括天然氣、石油等國家必要能源，既是接下來台美雙方關稅談判的重點，也是台灣強化能源自主、能源韌性的重要環節，希望大家支持。

賴清德接著說，第二，核能議題需要凝聚共識，各界對於核能議題有很多的討論，政府當前最重要的工作就是持續穩定供電、開發多元綠能，也不排除任何有助於淨零的方案，行政團隊一貫的立場，就是對未來新的、先進的核能技術，保持開放的態度。並且重申，任何的政策變更都必須滿足核安、核廢、社會共識3個重要的前提，才有可能進行。

賴清德提到，第三是持續推動綠能除弊工作，除了積極執行綠能掃黑肅貪的「靖平專案」以外，行政院也已經成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，鼓勵業者與民眾對不法情事提出檢舉，檢調單位接獲舉報就立即全力偵辦。

賴清德強調，推動再生能源的發展，是提高台灣能源自主非常重要的一環，也是國家重要的政策。因此，我們絕對不容許不肖分子從中牟利，不論哪個黨派、哪個團體，利用國家政策來謀取利益，政府一定會嚴懲、嚴辦，絕不寬貸，讓綠能政策的推動能夠更加順利。

賴說，我們對破壞環境的犯罪行為絕對零容忍，面對常見的非法棄置廢棄物惡行，他會責成行政團隊再努力，檢警調環要一起聯合查緝，守護美麗的台灣。其他大家關注的議題和個案，我們會繼續加強合作，一起找出對策，讓環保工作能夠發揮更大的成效。

與會團體代表包括台灣水資源保育聯盟、台灣公民參與協會、台灣環境保護聯盟、荒野保護協會、台灣公民參與協會、台灣蠻野心足生態協會、自然保育與環境資訊基金會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣生態學會、公民監督國會聯盟、關懷生命協會、惜根台灣協會等，以及2025年環境保護終身成就獎得主徐光蓉與釋昭慧。

另外，總統府國策顧問施信民、環境部長彭啓明、財政部長莊翠雲、農業部長陳駿季、海洋委員會主任委員管碧玲、內政部次長董建宏、教育部次長張廖萬堅、法務部次長黃世杰、經濟部次長賴建信、文化部次長徐宜君、行政院公共工程委員會副主任委員李怡德、國防部作戰計畫參謀次長室次長連志威及總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵等也在座。

賴清德總統今接見「2025第22屆全國NGOs環境會議」環保團體代表時表示，會持續推動綠能除弊，絕不容許不肖份子從中獲利。（圖由總統府提供）

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