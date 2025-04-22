卓榮泰：若還執迷兩岸一家親 絕對不是台灣現狀主流

行政院長卓榮泰（左）、陸委會主委邱垂正（右）22日赴立法院施政方針及施政報告並備詢。（記者塗建榮攝）

2025/04/22 15:04

〔記者李文馨／台北報導〕立法院會今對行政院院長卓榮泰提出施政方針及施政報告繼續質詢。民眾黨立委劉書彬今（22日）質詢質疑，卓揆未經過行政院會、立法院指對岸是境外敵對勢力。對此，陸委會主委邱垂正說，全世界都知道中共對台嚴重威脅，這是客觀事實；卓榮泰也說，如果還執迷在「兩岸一家親」，絕對不是台灣的現狀、主流。

劉書彬質詢指出，憲法增修條文中，我國是在國家統一前狀況，自由地區跟大陸地區是由「兩岸人民關係條例」約定，分為台灣地區跟大陸地區，她詢問，「兩岸現在是一國兩區還是兩國？」並追問「是哪個國？」卓榮泰回應，依照「憲法」及「兩岸人民關係條例」用字來說是兩個地區，但對外、對國際稱為地區非常不宜，我們是中華民國。

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劉書彬指出，這樣講是沒錯，面對鄰國用非常特殊的方式對待。她說，卓榮泰4月15日提到，確定中華民國與中華人民共和國互不隸屬，對岸聽起來是兩國論，在此疑慮會質疑是否準備邁向法理台獨，若面對國際間對內是法治國家時，她認要做修憲或聲請違憲審查。

卓榮泰回應，中華民國與中華人民共和國互不隸屬這是事實，對內法律用語可以用地區談論，但對外絕對不能把自己列為地區，「我們是主權獨立國家，叫做中華民國，要叫中華民國台灣也可歡迎，一樣非常響亮」。他也說，修憲工程浩大，現在國會結構也很難。

劉書彬指出，把中共認定敵對勢力，反滲透法只有規定形式跟行政處罰，並沒有規範總統認定敵對勢力的決策程序，這是重大政策改變，必須經過憲法、尊重立法院重要決策，要到立法院報告，賴總統宣告缺乏合法正當性。並指卓揆忽略行政院會議作為最高行政決策功能，未在立法院做重要決策讓立法院參與。

劉書彬續指，賴清德只有40%民意，未經立法院卻要帶著民進黨意決定2300萬民眾的命運，把對岸當作境外敵對勢力，中共國家反分裂法，律定台灣從中國分裂出去時，導致和平統一可能性消失時，就會導致用非和平方式。

陸委會主委邱垂正答詢說，不該用中國的反分裂國家法框限兩岸互動，總統依據立法院通過的反滲透法定義，中國對台極限施壓、步步進逼，「哪一項不是境外敵對勢力？」劉書彬反駁，反滲透法是前總統蔡英文時期訂的，當時一黨獨大，應該要透過法律程序落實。

邱垂正說，「法律是延續性的」，怎麼可能因為什麼黨就改變？且全世界都知道中共對台嚴重威脅，這是客觀事實、舉世公認，這樣的威脅難道委員沒有感受到？

劉書彬回應，確實有威脅，但原因是什麼？只看到果沒看到因，無法解決問題，從軍機繞台到演習，把對岸視為敵對勢力是要走向緊張跟敵意，夠強並不需要視為敵對勢力，美國有把中國視為敵方勢力嗎？

卓榮泰表示，和平有兩種，一種是夠強、一種是投降。絕對要提升國防力量，強到讓境外敵對勢力不敢侵略。如果委員還執迷於兩岸一家親，絕對不是台灣現狀、主流；劉書彬則說，主流是維持現狀。卓說，「我們沒有要從任何國家脫離出來，是中華人民共和國從中華民國脫離出去的，不是嗎？」。

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