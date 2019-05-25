〈台北都會〉新莊中正路車禍多 2路口調整標誌

2019-05-25

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市道路安全督導會報四月底檢討易肇事路段，新莊區就有兩處，包括中正路、龍安路口及中正路、化成路口，交通局與議員何淑峰近日現場勘查，將調整標誌、標線、號誌並加強違規取締，六月二十日前完成改善措施。

道安會報列出優先改善的易肇事路段有：三重區重新路五段與五谷王北街口、蘆洲區中山一路與集賢路口、新莊區中正路與龍安路口、五股區疏洪一路與疏洪十路口、中和區中和路與宜安路口、永和區環河西路二段與保生路口、土城區金城路二段與明德路口、新莊區中正路與化成路口、新店區祥和路與車子路口、淡水區民權路與自強路口。

左轉龍安路改全天禁止左轉

交通局、交通大隊、里長和何淑峰服務團隊，近日在新莊中正路與龍安路口，以及中正路與化成路口進行會勘。交通局交通安全科指出，為了民眾行走安全，龍安路穿越中正路的行人穿越道將內縮至中正路分隔島中；而中正路左轉龍安路因違規肇事頻繁，原先七點至十九點禁止左轉，將改為全天禁止左轉，並要求交通大隊加強取締。

化成路口改善禁止迴轉標誌

中正路與化成路口肇事原因以違規迴轉與直行車輛擦撞居多，除了改善禁止迴轉標誌外，交通大隊也將加強取締頻率；而中正路左轉化成路的待轉機車，去年有五件與搶快的直行車輛發生碰撞，交通局也將調整號誌秒數，延緩直行車輛起動時間。

重新堤外道路口取消待轉區

此外，新莊重新堤外道鄰近十七號越堤道路口尖峰時段車流量多，有民眾抱怨機車待轉格太小不敷使用。新北市議員何淑峰近日與交通局會勘，考量後方為堤防，且左右兩側路燈和標誌遷移不易，決定取消待轉區，讓機車與汽車能一併依號誌直接左轉。

交通局交通管制工程科也指出，因該處左轉機車量大，待轉區無法再擴大，加上雙向僅各兩車道，最終決議取消機車待轉區，詳細時程需待交通大隊研議決定。

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