〈北部〉《同婚首日桃園27對領證書》長跑18年 她倆帶6歲女完成登記

2019-05-25

〔記者許倬勛／中壢報導〕今年六歲、臉蛋精緻如洋娃娃的苗苗，昨被媽咪吳少喬、媽媽邱明玓緊緊牽著，三人臉上掛著幸福笑容，緩步走進中壢區戶政事務所，辦理同婚登記手續，她們笑著說：「十八年的長跑終於修成正果，愛讓我們成為一家人！」

市長鄭文燦昨也到戶所為這對新人做見證，他說，同婚專法實施的第一天，桃園市有廿七對戀人辦理結婚登記，其中男性有八對、中壢區占四對，女性則有十九對、桃園區占八對，希望所有真愛都能得到祝福，社會能理解、包容差異。

卅八歲吳少喬與卅六歲邱明玓同是苗栗人，在台北讀大學時相識，愛情長跑十八年，小倆口除經營網拍生意，也投身社會運動，為同志權益奔走，是友人眼中的「俠女」，也是「傻瓜」。

「互許終身，當然希望能有孩子，家才圓滿。」吳少喬說，七年前兩人赴東南亞做試管嬰兒，使用丹麥籍捐精者的精子，由她懷孕生產，因兩人都是貓奴、故鄉又在苗栗，便取諧音叫肚子裡的寶寶「苗苗」。

「結婚之後才是挑戰！」吳少喬說，畢竟同婚家庭有小孩仍屬少數，辦理登記、註銷伴侶身分後，接下來還有社工訪查、家事法庭，待繼親收養裁定通過後，苗苗才有合法的雙親。

繫著彩虹頭帶的吳少喬、邱明玓，從鄭文燦手中接下結婚證書，兩人相視而笑，也感謝鄭特別抽空擔任見證人。面對鏡頭，她們說：「執子之手到白首，會永遠記得這天，愛讓我們成為一家人！」

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