〈中部〉《台中》花360萬「培訓」局長？ 林筱淇駁：不實揣測

2019-05-24

〔記者黃鐘山／台中報導〕前柯文哲競選辦公室發言人、中市觀光旅遊局長「大學姊」林筱淇，上任五個月天天要求科室主管晨會，市議員陳清龍昨在議會批評，「培訓」林筱淇費用約三百六十萬元，堪稱最貴、最高級實習生；林不表認同，反駁陳是不實揣測。

議員諷林最貴、最高級實習生

陳清龍質疑，林筱淇的新政策是要打造台中為觀光首都，但從觀旅局網頁上僅有交通部春遊補助等少量資訊，還有局長美美的照片，未見觀旅局具體作為及想法，他質疑究竟是林在包裝觀旅局？還是觀旅局在包裝林？

陳批評，非觀光旅遊專業出身的林筱淇上任五個月，每天都邀集各科室主管開晨會，估算各科室主管及局長本身，五個月來的薪資總計約三百六十萬元，全算是林的「培訓費」，林筱淇堪稱最貴、最高級實習生，搞得主管紛紛求去。

陳清龍也說，林筱淇的能力應該由議員檢討，她應該把握自己的學習機會，做好觀光旅遊局主導行銷、即將開跑的「台中購物節」。

林筱淇當場回應「不能認同」，她反駁，週一至週五晨會約半小時至一小時，以討論各科室業務工作為主，藉此即時排除業務執行困難，同時蒐集主管意見發揮創意，提升行政效率，培訓費是議員個人憑空撰寫，沒有任何事實根據的不實揣測。

觀旅局會後則發布新聞呼籲議員理性問政，切勿在議事堂隨意提出不實資訊，以免不慎造成民眾混淆，或對議員問政產生負面觀感，關於國際入境旅遊、國內旅遊、台中購物節行銷均努力規劃執行當中，近期提出工作成果。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法