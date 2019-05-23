〈中部〉e-bike欠嘉市府150萬 議員促催討

2019-05-23

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議員鄭光宏昨在市政總質詢時，抨擊嘉市府於二○一五年與台灣城市動力公司合作，以業者自帶資金租地設置租賃站方式，營運e-bike（電動公共自行車系統），全市十一個站點中，有十個向市府承租，然而二○一七年廠商與市府簽訂第二期合約後，僅隔兩個月就欠繳租金，市府只收到三十九萬餘元，截至今年二月雙方終止契約，業者仍積欠租金及延遲費罰金共一百五十萬元，質疑交通處未積極監督管理、放任廠商欠租。

交通處︰二月解約 已透過法院追討租金

記者昨致電城市動力代表人員，截稿前未獲回應。市交通處長鄭君健回應，二○一七年第二期簽約後，三月底廠商就未依合約繳納租金、保養計畫及保養紀錄書，自同年四月至年底，共發了五次催繳文，市府一度檢討解約，但考量影響註冊會員三萬兩千人權益，及尚無公共自行車替代方案，再度發文並開會協商，要求廠商改善並給付欠繳租金，因廠商持續積欠，今年二月正式解約，其積欠租金，已向嘉義地院聲請支付命令追討。

議員質疑業者向台鐵租點卻沒欠租金

鄭光宏表示，全市十一個租賃點中，僅嘉義車站前站點由廠商另向台鐵租用，其餘皆向市府承租，然而業者皆有繳租給台鐵，至今民眾仍可租車使用，廠商此作法大小眼，難道市府「卡細漢」？

台鐵︰無欠租但已解約 營運至六月九日

台鐵貨運服務所嘉義服務站表示，城市動力廠商已提出解約，該站營運至六月九日，無欠租情形。

市交通處交通行政科長張瓊璽說，e-bike的市區站點因營運不佳，無法支應系統運轉，經檢討與車子維修管理品質、站點不夠密集等因素有關，曾邀請其他廠商評估進駐，但認為市場不夠大，而打退堂鼓，未來規劃考量引進YouBike或向廠商購買服務營運等替代方案。

張瓊璽說，目前城市動力廠商向市府承租的十個站點，包含電池交換站、車輛廠商已陸續裁撤，已要求廠商一個月內塗銷停車格，六月底前如仍未處理，市府會先行塗銷，供民眾停車使用。

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