〈南部〉台南新吉工業區進駐踴躍 僅剩14.6公頃土地

2019-05-21

〔記者王涵平／新營報導〕南市跨局處排除投資障礙，爭取廠商至台南設廠，新吉工業區僅剩十四．六公頃土地可供設廠，經發局呼籲廠商把握機會。

經濟發展局表示，新吉工業區位處台南系統交流道，以引進「低用水、低排放」地方傳產為主軸，為周邊工業區衛星生產基地，自二○一五年分六區辦理租售，截至今年一月底第一至第四區已核准一百一十四家廠商進駐（五十七公頃），出售率達百分之百，預期創造二百億元投資額、三百一十億元產值、可提供五千二百一十三個就業機會。第五、六區供廠商設定地上權及只租不售土地已核准五家，有十四．六公頃土地可供廠商設廠。

新吉工業區內公設比三六．七三％（面積計有四十六．五一公頃），全區道路已於去年底通車，四十米安順庄大道主要道路旁興建三層樓服管中心，將於七月落成啟用，規劃一樓空間作為服務中心辦公、便利商店、金融機構及設有可容納二百五十人的國際會議廳，二樓空間規劃供廠商租賃辦公室。全區景觀、污水處理廠及配水池等公設工程，將於今年底全數完工。

經濟發展局代理局長蕭富仁表示，因採公共工程施工與廠商建廠同步，目前區內營運廠商計有四家、施工中有四十七家，位於服管中心旁的東佑達自動化科技公司，是以單軸機器人及直角坐標式機器人設計生產銷售為主的公司，將於六月底落成啟用，投資十億元建廠，未來將可創造近廿四億元產值及三百五十個工作機會，可帶動園區整體發展。

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