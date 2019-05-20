〈北部〉苗縣大成高中砍老樹 鄉親不捨

2019-05-20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣私立大成高中內種植十餘棵樹齡約七十餘歲的白千層樹，但日前有兩棵老樹遭校方砍除，令許多校友及愛樹人士直呼「可惜！」校長葉明相解釋，因兩棵老樹緊鄰校舍，枝葉破壞建築、影響防水性，再加上枯枝不穩遇強風恐打傷師生，只好忍痛移除，但校內仍維護許多珍貴老樹，歡迎民眾前來欣賞。

2棵白千層 樹齡70餘歲被砍

大成高中校址原為日治時期的新竹州農士訓練所，後為台灣大學試驗林，一九四六年正式創校，校園內仍保有許多珍貴林木，包括白千層樹、松樹、榕樹等，林蔭茂密、綠意盎然的校園也成為許多校友、師生的共同回憶。

日前有網友在臉書社團「我是頭份人」PO「搶救文」，表示大成高中要移除校內兩棵白千層老樹，疾呼校友、學生們一人一通電話向校方爭取老樹的一線生機。但最終校方仍將兩棵老樹砍除，讓許多網友直喊可惜。

枝葉破壞校舍 校方︰忍痛砍除

葉明相表示，兩棵白千層老樹樹根受柏油覆蓋，健康生長情況不佳，樹上多枯枝落葉，再加上緊鄰校舍，擴張的枝葉破壞建築體，影響防水性，若遇颳風下雨不僅導致校舍滲漏水，且掉落的枯枝恐有打傷師生之虞，再加上樹根浮凸破壞路面，影響通行，基於校園安全，不得已才忍痛剷除。

葉明相說，校園內擁有許多珍貴樹種，林蔭盎然，每棵樹都是校方重要資產，師生們也將之視為珍寶，細心呵護，許多校友也對於充滿綠意猶如公園的校園充滿情感，除兩棵不得已剷除的白千層樹外，校內仍保有十餘棵白千層樹、百年的珍貴黑松等，歡迎社區居民、愛樹人士前來欣賞。

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