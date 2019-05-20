〈北部〉民眾接受度高 樹葬六年成長七倍

2019-05-20

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕環保意識抬頭，桃園市從二○一三年起推動樹葬、海葬等環保葬，其中樹葬有著讓先人「入土為安」的意涵，較被民眾接受，據市府民政局統計，近年來全市樹葬人數呈上升趨勢，六年多來人數成長超過七倍。市府民政局禮儀事務科科長詹國華指出，為了推廣環保葬，市民進行樹葬不收費，外縣市者收取五千元費用，詳情可查詢民政局網站。

市民不收費 外縣市者收5千元

民政局指出，桃市有楊梅、蘆竹及龍潭三處樹葬專區，市府於二○一三年一月十八日在楊梅市生命紀念園區，啟用全市首座樹葬專區「桂花園」，二○一七年三月廿八日在蘆竹生命紀念園區設置樹葬專區「追思園」，今年在龍潭生命紀念園區設置樹葬專區「龍園」，每月都於各園區舉辦一次樹葬，一年共有卅六場。

首年僅71人 去年已達509人

據民政局統計，推動樹葬以來，已服務一七二二人，而首年樹葬者僅七十一人，去年人數已達五○九人，其中，楊梅樹葬區開放前三年，平均都有逾百人，二○一六年大幅成長至三三一人；蘆竹樹葬區雖成立不久，但成立首年進行樹葬者就有二五八人，隔年成長至三八八人，今年截至四月底，樹葬者已有一二五人；而龍潭二月開放樹葬後，樹葬者已有卅一人。

另方面，二○一三年桃園市與雙北合作推動海葬，每年聯合舉辦一場次，至今服務人數已有二六一人。詹國華表示，桃園市每年往生者約有一萬二千人左右，其中九成選擇火葬，而樹葬與海葬都是對自然友善的方式，因國人有「入土為安」的觀念、比較能接受樹葬，未來會持續透過宣導，讓更多民眾選擇環保多元的葬儀。

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