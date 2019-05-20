〈中部〉駕車卡水溝 68歲翁受困一夜獲救

2019-05-20

〔記者蔡宗勳、陳璟民／竹崎報導〕嘉義縣竹崎鄉某涼椅公司「老頭家」、罹癌的六十八歲羅姓老翁，前晚開BMW名車外出訪友，疑似在產業道路迷途且左車身陷落水溝而受困，他打電話求救，消、警動員搜尋到子夜無功而返，他靠保持車輛發動使車內有保溫效果且空氣流通，撐過深夜大雨低溫，昨天清晨有路過的筍農見狀報案，將他救出送醫。

消、警搜尋無獲 筍農發現報案

竹崎警分局大南派出所前晚九點多接獲羅姓老翁用手機報案，指其開到梅山鄉、竹崎鄉交界處，疑因夜間大雨迷失方向，駛入產業道路，左側兩輪卡在山溝，人車動彈不得。

警方查出羅翁發話位置在大南村大草埔基地台一帶，會同梅山、竹崎的消防、義消人員，冒著雷雨交加去搜救，期間與羅翁再有聯繫，但可能是他罹患口腔癌，咬字不清，無法明確描述受困處，漏夜搜尋至昨晨一點多仍無所獲，只好先收隊。

昨早六點多，一名筍農在竹崎鄉復金村溪湖產業道路發現羅翁人車，趕緊通報竹崎消防分隊、羅翁家屬，於竹崎大橋頭會合後到場，救護人員打開右車門，利用長臂板拉出羅翁，評估其生命徵象穩定、意識清楚，但身體虛弱，送往嘉義基督教醫院診察，虛驚整夜，幸無大礙。

受困時 專家建議開手機定位

嘉義縣救難協會前理事長徐紹唐說，行動電話基地台訊號涵蓋範圍直徑可達五公里，建議民眾若荒郊僻野迷途或受困時，開啟手機的衛星定位功能，撥打「112」緊急救難專線，即使無SIM卡（用戶識別卡），只要手機仍有電力，並在基地台服務範圍內，可聯絡上消、警單位掌握方位派員搶救，民眾也可回報最近的電線桿編號，如果這些都無法做到，則留在車上待援，注意身體保溫及避免野獸攻擊。

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