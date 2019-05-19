〈中部〉（南投）草屯15億打造 亞太最大鳥園動土

2019-05-19

〔記者佟振國／南投報導〕斥資高達十五億元的南投縣草屯鎮富寮里「九九峰可愛世界」，昨天舉行動土典禮，預計明年底完工後，將養育近三百種、數量超過一萬隻的鳥類和可愛動物，成為亞太地區最大的鳥類動物園，將是草屯的觀光新亮點。

九九峰可愛世界 訂明年底完工

這座位在草屯鎮富寮里的私人鳥園，佔地十六．五公頃，業者游家富自幼就喜歡鳥類等可愛小動物，園區內即飼養逾六十種的鳥類，吸引民眾前往參觀，逐漸成為網路熱門觀光點，游家富決定與友人合資十五億元，興建以鳥類為主題的觀光園區，前年開始申請，去年通過環評，今年取得開發許可，園區委託新加坡的專業團隊規劃設計，正式命名「九九峰可愛世界」。

園區昨舉行動土典禮，預計明年底完工，未來將飼養約三百種、數量超過一萬隻的鳥類和可愛動物，第一期工程將興建四千坪的遊客中心，外觀設計以天堂鳥為靈感，落成後將成為園區重要地標。

佔地達16.5公頃 超大天網2公頃

游家富表示，未來園區內會設置東南亞最大的天網，面積約二公頃，讓鳥類可以自由翱翔在天幕之中，還有太空館及生態教育館，結合生態與環境教育，就近提供中部縣市的學童戶外旅遊教學，至於第二期工程則將規劃興建主題飯店與熱氣球體驗等項目，未來園區營運採付費入園，門票預計五百元左右。

縣長林明溱肯定業者願意挹注經費興建大型鳥類動物園，建築及園區規劃皆具有獨特性，相信完工後將成為南投觀光新亮點，縣府也會努力打造九九峰生態藝術園區，串聯鳥園及附近景點形成觀光路線，帶動草屯觀光旅遊與經濟發展。

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