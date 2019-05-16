〈北部〉桃園東方美人製茶競賽 龜山茶農吳春長奪冠

2019-05-16

〔記者許倬勛／龍潭報導〕桃園市東方美人茶（膨風茶）技術競賽在龍潭區農會舉行，全市卅六名製茶師參賽，經前天至昨天的挑燈夜戰完成製茶與品評，由五十四歲龜山茶農吳春長勇奪冠軍。

36人挑燈夜戰 考驗經驗與技術

製茶競賽從前天中午發放茶菁後展開，茶業改良場課長林金池說，比賽的茶菁都是產自龍潭茶區，雖受暖冬影響產量略減，幸好尾季有雨水滋潤，整體品質很好，且競賽時的天氣條件達到最佳狀態，如何掌控茶葉的發酵程度，全靠選手的經驗與技術。

卅六名參賽者中，最年長者七十一歲，最年輕的只有十九歲，每一選手領取五台斤茶菁，經日光萎凋、室內靜置、攪拌、殺菁、揉捻、乾燥等過程，如何掌控茶葉的發酵程度，考驗著經驗與技術。

吳春長製茶世家 一身好功夫

經一夜奮鬥，最終由益成茶廠吳春長拔得頭籌。他出自名門，祖父吳永木、父親吳天送均是當地有名的製茶師，自小耳濡目染，練就一身好功夫。

吳春長說，東方美人茶菁如幼嬰脆弱，退菁（日光萎凋）步驟很容易遭曬傷，需要精密控制溫度、時間，揉捻、走水焙也需細膩手工，茶湯、茶質的效果才會好，每個環節緊密相扣，稍有差池就做不出好茶。

龍潭盛產東方美人茶，茶樹嫩芽經茶小綠葉蟬吸食，茶菁因異常代謝生成特殊物質而產生天然蜜香味，入口甜、尾韻微甜，頗受大眾喜愛。

得獎名單如下：冠軍吳春長，亞軍莊榮合、林和春、黃俊佐，第三名黃金￼、鍾新豐、陳美華、鍾明學、許日昌、徐福鉅。

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