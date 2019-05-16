〈北部〉八德中華電信十四公頃土地 將市地重劃

2019-05-16

〔記者謝武雄／桃園報導〕八德區介壽路國道二號高架橋旁的中華電信機關用地長期閒置，地方希望早日開發促進繁榮，近期傳出好消息，內政部都委會於三月五日審議通過通盤檢討，這處面積十四公頃的機關用地將由市府進行市地重劃，中華電信可取得五十五％土地，除了住宅區，還有產專區，重劃作業已由地政局作業中。

市議員呂淑真昨天質詢時指出，八德大湳都市計畫第三次通盤檢討（機一用地），早在前縣長朱立倫時代就提出，當時還規劃透過重劃取得大福國小預定地，讓位於八德區桃德路的大福國小預定地可以解編，如今塵埃落定，讓地方發展露曙光。

議員建議區內設高中職用地

呂淑真建議市府應於重劃區內增設高中職用地，畢竟桃園市多數高職都在南區，北桃園地區亟需興設高職。

市長允將進行先期規劃

市長鄭文燦允諾，在重劃案土地取得前，會由教育局對新設公立高職進行先期規劃。

地政局長陳錫禎表示，八德大湳都市計畫第三次通盤檢討（機一用地），總面積約十四公頃，由市府負責開發，開發後，中華電信可取得五十五％土地，作為住宅區、產專區使用，另四十％為公共設施用地，市府將取得五％抵費地，作為未來土地開發費用，地政局將於六月舉辦地方座談會說明開發狀況。

地政局人員表示，該市地重劃區內已經劃定一處文中小用地，由於文中小用地最小面積是二．五公頃，但文高用地須三公頃，可待重劃完成後辦理用地變更。

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