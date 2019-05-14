〈中部〉相隔50年 公媳輪當雲林六房媽爐主

2019-05-14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國家重要民俗活動—雲林六房媽祖過爐遶境十九日登場，預計數萬人參加，今年由斗南股新厝寮供奉，值年爐主沈秋蘭表示，新厝寮廿五年才輪值一次，她的公公陳恭厚五十年前也當過六房媽紅壇爐主，相隔五十年她又擔任六房媽爐主，全家人都覺得神奇又榮幸。

雲林六房媽祖沒有固定奉祀廟宇，由斗南股、過溪股、土庫股、五間厝股、大北勢股共五股十七小爐卅六庄頭輪流供奉，範圍涵蓋雲林虎尾、斗南、土庫、大埤、斗六等鄉鎮市，至今已有三百五十多年歷史，每年都吸引數萬人參與，遶境隊伍綿延好幾公里。

週日過爐遶境 估數萬人參與

今年過爐遶境十九日早上六點半在虎尾過溪股大庄紅壇發炮起程，在中溪路讓信徒鑽轎腳，接著過平和橋進入斗南市區及將軍、東明等斗南股轄區，晚上進入新厝寮紅壇安座。

沈秋蘭表示，今年由斗南股輪值，斗南股有五小爐，新厝寮為其中之一，廿五年才輪到供奉六房媽神尊，公公五十年前擔任過爐主，當時她與先生結婚沒多久，全家人都是六房媽的虔誠信徒，之後每年過爐她都去挑花籃、挑香燈，參加爐主選拔時，第一輪連續獲六個聖筊，第二輪再獲三個聖筊，相隔五十年能再次為六房媽祖服務，很榮幸也很開心，只能說太神奇了。

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