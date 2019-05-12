〈南部〉台南老屋「正興咖啡」不續約 月底熄燈

2019-05-12

〔記者王捷／台南報導〕老屋改建的民宿咖啡館「正興咖啡」在臉書PO文指出，準備在五月底畫下句點，對此店家回應，是因租約到期；被問到是否因房租太高，店家則表示，租金高是外界自行揣測，只能說不再續約。

正興街的開拓元老高耀威不勝唏噓表示，台南面臨觀光過剩、房租提高瓶頸，也許像台北東區那樣，等到店家都搬走、娃娃機店搬進來後才有人省思。

位於台南中西區的正興街，約十年前還是乏人問津的地方，因「正興幫」出現，變成觀光客必來鑽的台南特色巷弄。正興幫是當時開拓正興街的年輕創業家，高耀威與正興幫一同帶動正興街的觀光潮，曾舉辦辦公椅滑行大賽、揪團辦露天聯合尾牙，讓越來越多業者到此處開店創業，發展台南的「慢生活」。

不料這時卻傳出房租喊漲一事。在七年前進入正興街的「正興咖啡」民宿咖啡館，昨在臉書PO文指出，將於月底畫下句點，但對於為何離開正興街，店家低調不願多談，只稱因租約到期。

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