〈北部〉富林溪口淨灘 200多人清逾2千公斤

2019-05-12

〔記者謝武雄／觀音報導〕市府環保局昨天動員二百多位志工，前往觀音區富林溪出海口淨灘，總共清理出二四一五公斤各式廢棄物，環保局表示，富林溪位於許厝港濕地的最南端，目前正值水鳥繁殖季節，如今將沙灘整理乾淨，給水鳥乾淨築巢、產卵的空間，也呼籲在此遊憩的民眾放輕腳步，要是發現鳥巢、鳥蛋或是幼鳥，儘量迴避不要打擾。

環境清潔稽查大隊長羅文林表示，每年冬天到隔年春天盛行東北季風，常有外地廢棄物隨著洋流漂到台灣沿岸，這些垃圾隨著冬天的雨季沖入海中，又被潮水帶回沙灘上，造成環境的負擔，因此市府發動淨灘活動，除了將廢棄物帶回岸上，也把寶特瓶分類回收。

海岸管理工程處長林立昌說，許厝港國家級重要濕地是桃園海岸珍貴自然資源，濕地北起埔心溪、南至觀音區富林溪出海口，面積極為寬闊，國際鳥盟也評定為重要野鳥棲地，重要性可見一斑，昨天淨灘地點就在許厝港濕地的最南端。

今年還有六場「桃園愛淨灘」活動，相關資訊已公布於環保局網站，歡迎大家上網報名；昨天參與淨灘的團體，包括中壢區老街溪、新街里、興平里、黃墘溪水環境巡守隊、大溪區月眉水環境巡守隊、觀音區樹林海岸巡護隊、楊梅區大同國小家長會、元智大學，以及駿瀚生化股份有限公司、大正銳業有限公司、達方電子股份有限公司等企業。

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