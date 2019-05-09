〈北部〉積極轉型 北榮玉里分院「升級不升格」

2019-05-09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台北榮總玉里分院除了是精神科專科醫院，也積極轉型成為南花蓮規模最大的綜合醫院，十多年來引進內外科專科醫師，並斥資六千萬元採購包括一二八切電腦斷層掃描等多項醫療器材，目前醫師已達五十一人，今年一月起也提供廿四小時的兒科急診。院長趙建剛說，考量升格區域醫院掛號費將增加，因此仍會維持地區醫院層級，服務品質也會持續提高。

考量民眾負擔 暫不升格區域醫院

依健保署規定，現行「門診基本部分負擔」（俗稱掛號費）採取分級收費，北榮玉里分院是「地區醫院」，部分負擔只要八十元，僅比診所多卅元；如升格為「區域醫院」後將提高為二百四十元，且急診部分負擔也會從一百五十元漲到三百元。院長趙建剛說，該院為「地區醫院」，目前不考慮升格「區域醫院」，因為南區民眾普遍經濟條件不如都會區，希望不要因為「看病要花更多錢」，而讓民眾害怕、不來看病，同時，醫療水準只會提高，愈來愈好。

北榮玉里分院早期收治精神病患，從一九五七年開始的五千人、迄今只剩二百多人，醫院十年前開始轉型綜合醫院。早期醫師人力不足，還曾有婦科醫師連續二十多天不能休假，民眾也抱怨生病要跑很遠才能有醫師。

玉榮昨舉辦「回首十年與展望」成果發表會，參與的花蓮縣衛生局長朱家祥說，東部醫療資源集中花蓮市、台東市，近年在中央地方共同努力下，北榮玉里分院已於急重症扮演重要角色，不僅急診專科醫師提高到五人，使得急診向上轉院比率平均四％，今年一月一日起提供廿四小時兒科急診；也提供急性腦中風「靜脈血栓溶解劑rt-PA」治療，把握黃金三小時。

轉型綜合醫院 提升醫療設備及醫師人力

院長趙建剛說，醫院不升格區域醫院，但仍不斷提升醫療設備及醫師人力，除斥資六千多萬元陸續添購醫療器材，在中央醫療發展基金補助下，全院醫師五十一人，已達區域醫院規模，包括婦科、兒科目前各有三位醫師；二○一六年起也有四年的醫學中心支援計畫，由台北榮總、花蓮慈濟支援急診、神經內科、兒科、婦產科四名醫師，門諾也支援血液腫瘤科醫師一名。且二○一四年起已有廿四小時接生及高危險產婦、早產醫療服務能力，今年一月起開辦五床安寧病房，物理治療師人數從三人增加到七人，朝向全人醫療照顧邁進。

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