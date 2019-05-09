〈中部〉《台中》打氮氣凍住荔枝 保鮮2年有夠讚

2019-05-09

〔記者陳建志／太平報導〕在攝氏零下一百度打氮氣急速冷凍，讓荔枝保存期可拉長達二年，太平區農會為了延長保鮮期，去年開始和業者合作以冷凍法保鮮。荔枝解凍後，不論外皮色澤還是果肉口感，都和新鮮荔枝相差不多，未來不論外銷歐洲還是美國都沒問題。

荔枝只要一離開枝葉，三天就變黑，七天就變味，因保存期限短，成為外銷最大難題。太平區農會總幹事余文欽表示，農會這幾年曾在農試所技術指導下，以冷鏈法讓保存期可以延長到廿一天，但時間還是太短。去年開始和業者合作，將鮮採的荔枝，在零下一百度打氮氣急速冷凍，讓保鮮期可長達二年。

市府農業局長蔡精強表示，荔枝過去因保存期限短外銷困難，親自品嚐冷凍後的荔枝稱讚真的好吃，未來有了此技術，就算再遠也能外銷，還能解決檢疫問題，農業局將會補助農民，一起打開外銷通路。

台中廣播總經理莊子富，為了幫農民找通路，昨天邀請日本關西第二大的大阪大果批發市場北畑部長到太平和果農商討荔枝契作，並當場試吃解凍的冷凍荔枝，北畑稱讚：「真的好吃！」

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