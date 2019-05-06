〈南部〉《高雄》不用韓流「賣菜郎」微風市集獨鍾「高通通」

2019-05-06

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市府在韓國瑜市長上任後，不少局處舉辦活動會立起韓國瑜個人註冊商標「賣菜郎」看板，但在高雄地區有龐大鐵粉、上百個有機小農的「微風市集」，每週例行開市，堅持不逢迎跟風， 仍獨鍾老友「高通通」。

2013年農業局所推代言公仔

二○一三年高市府農業局推出「高通通」公仔，由台灣人自行設計，頭上種子（雄胚胚）代表永續發展，太陽環則是陽光、水及空氣，額頭前的五芒星圖樣，隱喻繞行地球、五大洲，象徵高雄農業的文創實力，「通通」也代表高雄農產通通都有、通行國際。其間還到日本參展比賽獲獎，可愛的萌樣陸續開發出公仔、貼圖等週邊商品，「療癒經濟」成功打響知名度，不少坊間食品業者也搶邀「高通通」當代言人。

擺攤的小農說，雖然其他市集或市府局處「配合」新市長的「理念」，為宣傳市長是賣菜行銷在行，在賣場總會立起「賣菜郎」立牌，短期或許會吸引一些「韓粉」上門，但也有可能收到反效果，他們還是喜歡用過去的「高通通」，畢竟大家對他有感情。

小農4據點自產自銷、還辦共食

「微風市集」成立於二○○七年，設攤農友皆取得有機驗證證書，並以農民自產自銷方式運作，提供生產者（農民）與消費者直接面對面的平台與對話空間。

「微風市集」小農在不同的地點設攤，包括最早每週六鳳山婦幼館，到現在已有四個據點定期在週六或週日舉行，除了鳳山婦幼館，還有新客家文化園區、蓮池潭物產館、大統百貨和平店，生意愈做愈大。

最近「微風市集」還推出感恩五月推廣有機好菜，每月第一個週日中午在蓮池潭高雄物產館辦理「與農共午．逗陣呷中島」共食活動。

除了買菜，現在到微風市集還能跟著主廚學做菜，和小農一起享受現場購買、現場烹調的美味料理。

昨天農業局與微風市集合作辦理「小農共食餐桌計畫」，由微風最高人氣的李建達主廚攜手北京便宜坊燜爐烤鴨行政主廚趙冠林，端出立夏前最「著時」的節氣饗宴。

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