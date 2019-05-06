〈北部〉《花蓮》愛自由民主 波蘭碩士來台學中醫

2019-05-06

〔記者花孟璟／花蓮報導〕四十一歲中醫師李馬欽來自波蘭，在華沙大學拿到分子生物研究所碩士後，曾到中國「探索」中國文化、接觸到中醫後產生興趣，但最後選擇來到自由民主的台灣、取得後中醫學系醫學士學歷，目前在花蓮慈濟醫院擔任住院醫師。他說，選擇來台灣是因為台灣有自由的生活，他會繼續學習更多中醫臨床經驗，希望技術更進步。

李馬欽在華沙取得碩士學位後，曾到英國、中國等國遊歷，他說，因為對中國文化很有興趣，十多年前到中國遊歷，在朋友帶領下接觸中醫，對針灸印象深刻，二○○六年決定來台灣，進入中國醫藥大學學士後中醫學系，畢業後取得醫師執照，四年前來到花蓮慈濟醫院中醫部，目前是住院醫師第四年。

專長包括內科、針灸、運動傷害的李馬欽，去年二月還遇上花蓮大地震，「從沒遇過這麼大的地震」，他支援到雲門翠堤大樓等災區現場義診，為救難人員推拿及針灸，這段經歷令他至今難忘。

為何選擇在台灣學中醫？李馬欽說，因為台灣有更多元自由的氣氛，且環境很安全宜居。他說，也許未來會回去歐洲，但不是現在，因為中醫不是幾年就能學好，需要臨床經驗與中醫典籍不斷印證，留在台灣還有機會多學習進步。

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