〈中部〉28日漢光演習 30日萬安演習

2019-05-06

〔記者湯世名／彰化報導〕今年中部七縣市萬安四十二號演習，即將於五月三十日下午一時三十分至二時在警報聲中展開，當天七縣市街道都將全面實施人、車管制及引導避難，警方呼籲這三十分鐘內民眾應待在室內，嚴禁在大馬路上趴趴走，除了避免塞在半路上，未遵守演習相關規定將處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。

萬安四十二號演習是緊接在二十八日的漢光三十五號戰機國道起降演練之後，中部地區數日內接連有兩個重大演習，歷年罕見。

中部地區萬安四十二號演習的實施縣市，包括彰化縣、台中市、南投縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣與嘉義市等七個縣市。彰化縣警局指出，當天民眾於演習警報發放後，必須配合憲兵、警察、民防、義警人員交通管制與避難疏散措施，演習時間為三十分鐘，這段時間內，汽、機車族都需配合操演停放路邊，民眾必須待在騎樓或室內， 嚴禁在大馬路上趴趴走。

高速公路部分，將於各交流道實施管制，准下不准上，行駛於高速公路的車輛不予管制可繼續行駛，惟下交流道後立即疏散避難。彰化縣警局呼籲，演習時請民眾及各機關、學校、團體、公司、廠場必須配合實施。

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