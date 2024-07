志明與淑芬看過來！ 以色列研究：姓名竟能影響容貌

這是第二項研究中的測試範例。左圖 (A) 展示了一個成人組的範例,參與者需要從選項中選出這位女性的名字;右圖 (B) 則展示了一個兒童組的範例,參與者需要從選項中選出這位男孩的名字。這些測試旨在探討人們是否能根據名字來匹配容貌。(圖擷取自Proceedings of the National Academy of Sciences專頁)

2024/07/31 15:56

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國知名科技網站《物理學家組織》(PhysOrg)7月29日報導,最新研究發現,人們的外貌會根據姓名的社會刻板印象而改變,這一結果揭示了社會期望對個人的深遠影響,並首次以實證方式證明了社會結構對外貌的影響。

由以色列雷克曼大學商學院的茲韋布納(Dr. Yonat Zwebner)、米勒(Dr. Moses Miller)和戈登伯格(Prof. Jacob Goldenberg)教授,以及以色列希伯來大學的格羅布格爾德(Noa Grobgeld)和梅奧(Prof. Ruth Mayo)教授領導的研究團隊,深入探討了姓名與外貌之間的關聯。該研究結果已在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)發表。

研究中,9至10歲的兒童和成年人參與了名字與面孔匹配實驗,結果顯示,無論是兒童還是成年人都能顯著高於機率地準確匹配成人的名字與面孔。然而,參與者在匹配兒童的名字和面孔時,準確度並不高。

另一部分研究中,研究團隊利用機器學習系統分析了大量人臉圖像數據庫。結果顯示,同名成年人的面孔特徵顯著相似,而不同名成年人的面孔特徵差異較大。然而,對於兒童,同名與不同名的面孔特徵並無顯著差異。

這一現象被解釋為一種自我實現的預言(self-fulfilling prophecy),個人的面貌會隨著時間推移,逐漸與姓名的社會刻板印象相符。這些刻板印象可能源於名字與著名人物的聯繫,或是聖經名字的涵義等。

茲韋布納博士指出,這項研究強調了社會期望對個人的深遠影響,並首次以實證方式證明了社會結構對外貌的影響。這一發現或許還暗示了其他個人因素如性別或種族,可能在更大程度上影響人們的成長。

專家認為,這項研究的重要意義在於揭示了社會期望和刻板印象對個人外貌和行為的深遠影響,這也可能影響到更廣泛的社會和心理問題。

然而,值得注意的是,這項研究主要基於西方文化背景。在台灣等東亞文化中,名字的選擇和意義可能有很大不同。例如,許多台灣父母會根據五行、八字或家族傳統來為孩子取名,這些名字可能帶有特定的期望或祝福。此外,漢字名字的含義往往比拼音文字更為豐富多樣,可能會對這種「名字-外表」關聯產生不同的影響。

