〈中部〉大合歡山區 易危物種台灣一葉蘭怒放

2019-05-05

〔記者佟振國／南投報導〕時序入夏，高海拔山區也進入花季，除了高山杜鵑，還有隱身在僻靜山林間的台灣一葉蘭，最近保育人士即在大合歡山區親睹大片台灣一葉蘭開花盛況，翠綠山林間開滿紫色花朵，令人驚豔，由於野生台灣一葉蘭常遭盜採破壞，保育人士對於地點則是相當保密，就怕遭不肖人士毒手。

隱身海拔2300公尺山林間

每年春末夏初，合歡山群峰的玉山杜鵑盛開，藍天白雲及青山搭配紅白相間的花朵，吸引許多遊客甘冒塞車之苦上山賞花，其實大合歡山區還有更嬌貴的花朵隱身其間，就是台灣一葉蘭，最近就有保育人士在海拔約二千三百公尺的山林間，發現大片盛開的台灣一葉蘭，直呼眼前美景讓人忘卻長途跋涉的疲憊。

林務局南投林管處表示，台灣一葉蘭為台灣特有植物，又稱為台灣獨蒜蘭、台灣慈姑蘭、山慈姑，主要生長在海拔一千五百至二千五百公尺的中高海拔山區，每年春、夏季開花，入秋後以球莖冬眠，因為只發一葉而得名。

棲地需妥善保護 避免破壞

南投林管處指出，除了阿里山、溪頭等地有台灣一葉蘭族群分布，大合歡山區透過積極巡守復育，近幾年也有穩定的族群數量，巡山人員也有觀察記錄到野生台灣一葉蘭大量開花，族群數量約四萬至六萬株左右。

由於台灣一葉蘭過去遭大量盜採破壞，目前在國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄中，被列為（VU）易危物種，棲地需要妥善保護，才能儘量避免人為干擾與破壞。

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