〈南部〉南鐵地下化 今起強制拆除地上物

2019-05-03

〔記者洪瑞琴、蔡文居／台南報導〕南鐵地下化工程持續推進，將於今起執行地上物強制拆除，但是引發自救會抗議及政大教授徐世榮「上書」總統蔡英文陳情，交通部鐵道局昨強調，須拆遷總戶數三四○戶，經逐戶拜訪疏導後，尚有四十九戶未搬遷，其中三十九戶未領取徵收補償費，不得已強制拆除是於法有據、依法行政，且已事先全力溝通及協助，絕無刻意脅迫情事，若今年五月仍無法排除用地障礙，不可能達成二○二二年底地下化通車目標。

自救會抗議強拆 籲停止拆遷

據了解，自救會抗議政府強制執行，徐世榮在臉書貼出一封「敬致蔡英文總統的緊急求救信」，為沿線受災戶求救，指台南市政府強勢逼迫受災戶搬遷，一日前往拆除水表及電表，比原定的拆遷期限五月三日提早去斷水斷電，所有受災戶陷入極度恐慌。徐世榮呼籲，為避免苗栗大埔案的悲劇重演，希望總統請交通部鐵道局及台南市政府停止拆遷，待行政法院有正式判決後，再做後續處理。

49戶未遷 其中39戶未領補償費

市府表示，為了讓工程順利推動，市府除了法定補償，也提供合法建築受拆戶申購專案照顧住宅，並配合鐵路地下化工程進度，先建後拆，盡全力照顧拆遷戶權益，目前東區廿七戶、北區十二戶，共有三十九戶尚未領取徵收補償費，未領原因大致有反對徵收、對徵收補償價格不滿意等。

市府表示，部分所有權人針對內政部審議通過的土地徵收計畫，於今年一月依行政訴訟法向法院聲請停止執行該行政處分一案，經法院裁定聲請駁回；聲請人不服、提起抗告後，又經法院今年三月裁定抗告駁回，因此，鐵路地下化工程仍可依法執行拆遷計畫，相關行政訴訟亦不受影響。

鐵道局中部工程處強調，南鐵地下化工程是南市重大交通建設，配合現行鐵路，依法採一般徵收，徵地是唯一選項，而且騰空後上方土地提供作為公園綠道，全是公共建設，而苗栗大埔案是區段徵收，徵收用途是開發工業與商業區，而且可選擇其他地區開發，兩者必要性與公益性完全不同。

鐵道局：已完成法定通知程序

鐵道局表示，將已完成徵收補償程序卻仍拒絕配合搬遷的拆遷戶，列為強制拆除對象，依法完成必要的法定通知程序，針對影響施工要徑及關鍵工項的嚴重性，檢討先後拆除順序，針對首先執行拆遷戶，於四月廿五日發函通知及公告，告知將於五月三日執行強制拆除，並於四月三十日斷水、斷電，此斷水、斷電是基於維護公共安全考量進行，並非脅迫手段，各項作業均於法有據、依法行政，且已事先全力溝通及協助，絕無刻意脅迫情事。

市府表示，符合照顧住宅申購資格的拆遷戶，至目前有二九二戶，扣除已表明無申購意願廿八戶，實際有申購資格者，總數二六四戶，已申購戶有二四七戶，其中已有二二六戶完成交屋程序，交屋率達九成。

市長盼拒遷戶體諒市民的心願

市長黃偉哲昨天在市議會針對南鐵案回應表示，如果工法可以被接受、可節省公帑，且能減少徵收民地，當然願意做。但事實上，如果事與願違的話，還是儘量拜託民眾多體諒全體市民殷殷期盼鐵路地下化能縫合台南市區的一個心願。

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