〈北部〉客雅溪人行步道 最後一段動工

2019-05-03

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市客雅溪沿岸人行步道工程的「最後一哩路」—和平橋到福樹橋，昨天動工，長二﹒八公里，沿途增設照明燈具、防護欄杆和休憩涼亭與生態解說牌，年底完工後，將串連起全長五公里生態水岸步道，提供市民運動休閒空間，尤其對沿岸十一個里的居民受惠最大。

長2.8公里 預計年底完工

新竹市長林智堅表示，客雅溪是貫穿新竹市的重要水脈，沿岸人口不少，過去一直是民眾的休閒運動場域，但因沒有人行步道，常見人與車爭道。

竹市府斥資五六八八萬元

林智堅說，市府三年前完成七百六十一公尺竹香南路人行步道（福樹橋到牛埔橋），去年再完成一千四百七十公尺竹香北路人行步道（頂雅橋到牛埔橋），昨天動工的和平橋到福樹橋之間，長二﹒八公里，將施做懸臂式人行步道，斥資五千六百八十八萬元。

林智堅：每天可健走萬步

林智堅說，未來客雅溪沿岸人行步道完成串連，將有五公里長，剛好每天可健走一萬步；且客雅溪經過整治後，沿岸生態變得豐富，也會設計生態指標，供觀察各種水鳥，讓客雅溪成為自然生態教室。

和平橋至福樹橋段施工

經濟部水利署第二河川局局長楊人傑表示，這幾年二河局委由市府施工整治，透過提升水質、拓寬河段、清理河堤，整治客雅溪，逐步打造成生物棲地，昨天動工的和平橋到福樹橋段，是客雅溪人行步道建設三部曲的最後一哩路。

市府工務處表示，市府在客雅溪沿線設置七處污水截流站已發揮功用，減少生活污水與事業廢水排入，不僅改善水質，也讓客雅溪生態恢復，高蹺鴴、夜鷺、紅冠水雞、東方環頸鴴等水鳥群都曾出現沿岸，未來完工後，民眾可透過水鳥解說牌認識這群嬌客。

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