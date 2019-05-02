〈北部〉《桃園民進黨第二選區立委初選》 黃世杰 2項民調都領先

2019-05-02

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨中央黨部昨天公布桃園市第二選區立委初選結果，前市府顧問黃世杰於對比式民調、互比式民調都領先現任立委陳賴素美；陳賴素美獲悉結果後發出聲明：「現實不盡如人意，謝謝大家一路來的支持，辜負眾多的期待！在此深深一鞠躬，對不起！」

在對比式民調部分，黃世杰與對手立委吳志揚民調為卅八．八五％比卅二．九一％、贏對手五．九四％，陳賴素美與吳志揚民調為卅八．四五％比卅三．一五％，贏對手五．三％；互比式民調部分，黃世杰以卅九．七三％、陳賴素美卅六．四七％，黃世杰小贏三．二六％。

黃世杰將與國民黨吳志揚對決，二人都是台大法律系畢業、具有豐富法學背景，都擔任過執業律師，而吳志揚是美國哈佛法學碩士，黃世杰為常春藤哥倫比亞大學法學碩士，未來將是法律人相爭局面。

國民黨方面，桃園市提名參選立委人選僅第一選區尚未確定，市黨部主委楊敏盛昨天表示，經過多方協調後，確定由前立委陳根德代表參選，但因下屆立委選舉，中央黨部沒有徵召機制，目前規劃由議員詹江村撤回登記，陳根德因此前民調勝出，自然取得參選資格，已獲兩當事人同意。

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