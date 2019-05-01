〈南部〉春遊經典小鎮方案 南市議員：效果不佳

2019-05-01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市議員邱莉莉昨日在市政質詢批評春遊補助方案，透過指定旅行社辦的兩天一夜團體旅遊，必須安排經典小鎮行程，以台南市為例就包括了後壁及鹽水，但旅行社排行程幾乎只是「蜻蜓點水」路過，沒有用餐及住宿，對小鎮完全沒有周邊效益可言。

據了解，交通部觀光局為推動經典小鎮，於今年三月函請各縣市提送春遊補助計畫時，要求各縣市團體旅遊補助行程須納入至少一處經典小鎮，以及自由行補助中，十八至四十歲青年前往經典小鎮入住民宿可多申請一次補助，折抵五百元。

僅後壁、鹽水 入選經典小鎮

邱莉莉指出，台南入選經典小鎮有後壁和鹽水兩處，但是參加春遊補助的民宿只有三家， 青年自由行入住經典小鎮民宿再加碼就不大具有意義，觀旅局應趕緊向交通部反映，是否能擴大適用區域，不要「削足適履」，應讓自由行更具誘因。

參加春遊補助民宿 只有3家

邱莉莉並說，市政府配合春遊的加碼優惠較少，就是部分景點提供門票優惠或主題日活動，相對於有的縣市趁此舉辦大型嘉年華或旅遊季，南市觀旅局比較像只是出錢的「觀旅補助局」。

觀旅局表示，春遊補助專案是中央既定政策要求，但南市配合團體旅遊方案，為擴大團體遊客的在地消費，是唯一在遊程審件原則中要求業者至少需於南市境內用兩餐及住宿一晚才可申請，用餐跟住宿地點全市均適用，祭出「限定消費」手段，對於全市觀光亦有帶動效果。

市府反映不合理 中央未放寬

至於十八到四十歲青年自由行，入住經典小鎮民宿再加碼，南市觀旅局說，各縣市都反映不合理，可是中央目前仍未放寬。

觀旅局指出，除自由行與團體旅遊補助外，也結合四至六月市府年度既有的賞螢季、星戰日、五月音樂季、龍舟錦標賽、國際芒果節等活動的行銷，並由觀旅局與文化局合作加碼，推出五至六月藝起遊台南活動，特別推出免費遊古蹟、送古蹟限定商品及住宿抽機票等吸客活動，共同行銷台南春遊。

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