〈北部〉春遊補助 宜蘭加碼500元「消費券」

2019-05-01

〔記者張議晨／宜蘭報導〕交通部觀光局推出「春遊旅遊專案」，宜蘭縣政府配合專案加碼，五月一日至六月底推出「住宿憑證」，每房補助五百元憑證，可至合作的休閒農場、觀光工廠、博物館家族等購物消費，但不能折抵現金；觀光工廠業者說，希望可以促進消費。

5至6月底推出住宿憑證

觀光局四至六月推出春遊專案，自由行部分補助宜蘭二千四百萬元，週一至週四入住合作旅宿，每房補助五百元折抵房價；團客部分補助八百萬元，每團以三萬元為限，補助經費用完計畫就結束。

至合作店家購物可抵消費

另，縣市政府加碼部分，觀光局補助宜蘭一千萬元，宜蘭縣政府五月一日至六月底，推出「住宿憑證」，每房可再額外獲得五百元「憑證」，可至合作的觀光工廠等地購物，直接折抵消費金額，如同「消費券」概念，總計有二萬個名額。

不過，住宿憑證僅限單次使用，若在單一觀光工廠消費未滿五百元，餘額無法折抵現金，也不能再拿至其它合作業者使用。

縣府工商旅遊處表示，宜蘭縣合法旅宿約一千五百家，春遊補助共八百四十四家加入，至於參與消費憑證的業者有一百卅九間，業者名單都公布在「宜蘭春遊補助專區」網站。

另，十八至四十歲青年入住經典小鎮頭城或宜蘭市民宿，可再獲補助五百元。縣長林姿妙昨出席春遊補助記者會，她說，四十歲以下青年，來宜蘭入住旅遊，含憑證在內，每房最高可獲一千五百元補助，希望藉此增加宜蘭觀光消費。

宜蘭縣觀光工廠發展協會總幹事、博士鴨總經理林政德說，加碼的「住宿憑證」可直接折抵消費，對消費者是大利多，希望遊客多至宜蘭旅遊消費，一起拚經濟。

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