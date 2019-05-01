〈北部〉未取得都計公設地檢討 民盼留公園

2019-05-01

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣政府針對全縣尚未取得的都市計畫公共設施保留地，進行專案通盤檢討，首波竹北、新豐新庄子和山崎地區三案，正在辦理公開展覽；前竹北市民代表許育綸反對以財務可行性、無使用需求為由，縮減、刪除公園用地，邀請民眾出席說明會或以書面方式表達意見。

竹縣17個都計區 逾252公頃

縣府國際產業發展處城鄉發展科表示，因應監察院於二○一二年，針對全國長期未取得都市計畫公共設施保留地問題的糾正案，內政部擬具檢討原則，協助地方政府辦理都計公設用地專案通盤檢討，希望解決問題。經統計，全縣十七個都計區尚未取得的公設面積，合計二百五十二﹒一八公頃，這次專案通盤檢討，採公辦市地重劃、調降容積率及恢復原分區等方式，擬處理其中的三十九﹒四二公頃。

竹北、新豐三案變更 現公展

首波變更竹北（含斗崙地區）、新豐（新庄子地區）和（山崎地區）三個都計案，四月十五日起三十天進行公展；其中，竹北案五月三日上午十點在縣府前棟三樓第二會議室、新豐兩案五月六日上、下午在新豐鄉公所三樓會議室，分別召開公展說明會。

縮減、刪除9座公園預定地

許育綸表示，上述竹北、新豐三案變更，將縮減四座和刪除五座公園預定地，他反對以財務可行性、無使用需求為由來做檢討；其中，在竹北六家舊市區的公十公園（中興公園），為居民期待已久的大型公園綠地，另有七座小型（口袋）公園具有分散綠化、城市保水、生態跳島等功能。

許育綸舉例，竹北公十面積約○﹒六四公頃，但這次將大幅縮減八十二％，其中包括去年才建置好的沙坑遊憩區，將變更為住宅區，公園只剩下十八％，此舉令人不解。城鄉科對此回應，變更竹北都計案，在公十尚未開闢前即已送審，並非未考量。

縣府：評估兼具財務可行計畫

城鄉科表示，公設保留地數十年未徵收開闢，對提升環境沒有助益，這次專案通盤檢討依據「情形特殊」原則，評估公園等五項公設用地且兼具財務可行計畫，採跨區整體開發，未來檢討後，公設用地實際取得面積較檢討前增加。

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